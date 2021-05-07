











Чтобы облегчить передвижения, Княжество придумало Monapass — универсальное приложение для мобильности.

Княжеское правительство совместно с автобусной компанией Монако и городским советом запускает приложение Monapass. Оно предназначено для пользователей общественного транспорта и для туристов. Всего несколько кликов позволят найти билеты на все виды транспорта: автобусы, велосипеды Monabike или парковку. Все в одном приложении.

Больше возможностей для пользователей

Помимо оплаты поездок, Monapass позволяет пользователям в режиме реального времени получать информацию о транспорте: расписании автобусов или о наличии доступных велосипедов.

Пассажиры автобусов смогут использовать приложение благодаря новой системе продажи билетов. Система позволяет оплатить проезд непосредственно в автобусе. Среди преимуществ также более выгодные тарифы в зависимости от поездок. Все это экономит время и деньги пассажиров.

Приложение будет развиваться

Приложение, разработанное межминистерской делегацией по цифровому переходу и Департаментом окружающей среды и городского планирования, может включать все имеющиеся виды транспорта. «Это еще и водные виды транспорта, завтра это могут быть канатные дороги. Все существующие виды транспорта могут войти в Monapass», — говорит Мари-Пьер Грамалья (Marie-Pierre Gramaglia).

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