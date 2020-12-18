











В пятую годовщину Парижского соглашения по климату Князь Монако Альбер II выступил на саммите климатических амбиций (Climate Ambition Summit). Государь объявил, что Монако повысит свою цель по сокращению выбросов парниковых газов.

Князь изложил план действий Монако на следующее десятилетие: к 2030 году Княжество обязуется сократить выбросы углерода на 55% по сравнению с 1990-ым годом. Предыдущая цель была объявлена в 2015 году — тогда планировали сокращение на 50% в тот же период.

Саммит климатических амбиций, организованный Соединенным Королевством, Францией и Секретариатом Организации Объединенных Наций при поддержке Италии и Чили, предоставил возможность более чем 70 главам государств и правительств представить свои национальные обязательства в борьбе с изменением климата.

К 2030 году Монако обязуется сократить выбросы углерода на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Князь Альбер II

Монако: город-государство с нулевым выбросом углерода к 2050 году

Князь Альбер II заявил, что Монако стремится достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Государь пообещал, что страна продолжит поддерживать высокий уровень международного финансирования для укрепления потенциала адаптации и смягчения последствий в странах, наиболее уязвимых к изменению климата.

«Я решил, что финансирование борьбы с изменением климата, выделяемое моей страной, должно неизменно увеличиваться в ближайшие годы», — сказал Князь Монако.

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