











В 2020 году, который должен был стать важным в деле поддержки биоразнообразия, основные мероприятия были отменены из-за пандемии. Тем не менее, 8 декабря Генеральная Ассамблея ООН смогла провести в Нью-Йорке заседание, посвященное вопросам океана и морского права. Для Монако это стало возможностью подтвердить обязательства в этой сфере.

Буквально две недели назад в Монако прошел Международный симпозиум, организованный Научным центром Монако, Фондом Альбера II и Бостонским колледжем по теме «Здоровье и океан». Теперь Монако подтвердило свои обязательства в отношении защиты океанов.

2021 — решающий год для сохранения биоразнообразия

Княжество объявило, что «с большой решимостью» примет участие в важнейших встречах 2021 года, «которые будут иметь ключевое значение для определения амбициозных целей в борьбе с изменением климата, защите морей и восстановлении биоразнообразия».

Читайте также: США выделили миллион долларов на экологические исследования в Монако

В своем выступлении Флориан Ботто (Florian Botto), второй секретарь постоянного представительства Монако при ООН, заявил, что «все вопросы, связанные с океанами, изменением климата и биоразнообразием, взаимосвязаны».

Монако в центре международной борьбы за сохранение океанов

Он также напомнил, что «на протяжении почти 100 лет Монако размещало на своей территории Международную гидрографическую организацию, а также экологические лаборатории МАГАТЭ», которыми с этого года руководит ученый из Княжества.