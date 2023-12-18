Про Монако
Monaco Tribune Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Monaco Tribune Справочник - КультураКультура
Monaco Tribune Справочник - МероприятияМероприятия
Monaco Tribune Справочник - Местная информацияМестная информация
Monaco Tribune Справочник - Монако в миреМонако в мире
Monaco Tribune Справочник - ОтдыхОтдых
Monaco Tribune Справочник - СпортСпорт
Monaco Tribune Справочник - ТуризмТуризм
Видео Подкасты
Логотип Monaco Tribune / Ссылка на главную страницу
Pеклама
Коротко

Монакская ассоциация Le Chemin des Crèches празднует свое 10-летие

Автор: Sarah Incari
Опубликовано 18 декабря 2023
chemin-des-creches-prince
Le Chemin des Crèches – ассоциация, почетным президентом которой является Князь Альбер II, а президентом-основателем – Фабьенн Муру - © Chemin des Crèches Монако
Автор: Sarah Incari
- 18 декабря 2023

Как и каждый год, на уровне Рамп Мажор, лестницы, ведущей к княжескому дворцу и на Скалу, можно полюбоваться рождественскими яслями.

Если в последние дни вы ходили пешком в центр Монако, вы наверняка заметили на улице множество рождественских яслей. Это – часть проекта Chemin des Crèches, открытого 8 декабря 2023 года с благословления Архиепископа Монако, монсеньора Доминика-Мари Давида, во время торжественной процессии в день Непорочного зачатия.

По пожеланию Князя Альбера II проект Chemin des Crèches был основан в Княжестве в 2014 году, чтобы «передать дух, ценности и культуру рождественских яслей всех континентов», объясняют организаторы этой инициативы на своем веб-сайте.

chemin-des-creches
Доступ на Chemin des Crèches – свободный — © Chemin des Crèches Монако

Каждый год, с 8 декабря по 8 января, рождественские ясли устраиваются в предусмотренных на этот случай шале и государственных зданиях на Скале по точно заданному маршруту. «Время духовных размышлений», описывал их Князь в 2015 году.

Княжеская чета внесла искорку рождественского волшебства в Монако

Это – прекрасная возможность для жителей и туристов Княжества узнать или вспомнить культурное наследие легендарной Скалы с ее типичными улочками, элегантными зданиями и великолепным дворцом, в котором со Средневековья живут правители Монако.