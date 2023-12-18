Монакская ассоциация Le Chemin des Crèches празднует свое 10-летие

Как и каждый год, на уровне Рамп Мажор, лестницы, ведущей к княжескому дворцу и на Скалу, можно полюбоваться рождественскими яслями.

Если в последние дни вы ходили пешком в центр Монако, вы наверняка заметили на улице множество рождественских яслей. Это – часть проекта Chemin des Crèches, открытого 8 декабря 2023 года с благословления Архиепископа Монако, монсеньора Доминика-Мари Давида, во время торжественной процессии в день Непорочного зачатия.

По пожеланию Князя Альбера II проект Chemin des Crèches был основан в Княжестве в 2014 году, чтобы «передать дух, ценности и культуру рождественских яслей всех континентов», объясняют организаторы этой инициативы на своем веб-сайте.

Доступ на Chemin des Crèches – свободный — © Chemin des Crèches Монако

Каждый год, с 8 декабря по 8 января, рождественские ясли устраиваются в предусмотренных на этот случай шале и государственных зданиях на Скале по точно заданному маршруту. «Время духовных размышлений», описывал их Князь в 2015 году.

Княжеская чета внесла искорку рождественского волшебства в Монако

Это – прекрасная возможность для жителей и туристов Княжества узнать или вспомнить культурное наследие легендарной Скалы с ее типичными улочками, элегантными зданиями и великолепным дворцом, в котором со Средневековья живут правители Монако.