Княжеская чета внесла искорку рождественского волшебства в Монако
В этот четверг в порту Эркюль празднества начались с тожественного открытия Рождественской деревни Княжеской четой и правительством.
В этот декабрьский вечер на месте собралась толпа. Рождественские праздники не за горами, и мэрия разбила традиционную рождественскую деревню, посвященную в этом году Князю Ренье III, на набережной Альбера I. В этой теплой обстановке Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вместе с принцессой Стефанией и Мелани-Антуанеттой де Масси торжественно открыли это место после спектакля Palladienne de Monaco.
Курс на огромную елку, возвышающуюся в центре деревни. Уже почти стемнело, когда Княжеская чета вышла к красной кнопке у рождественской елки. По традиции именно они включат иллюминацию деревни. Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла участвовали в этой церемонии в прошлом году. Обратный отсчет дает мэр Монако, Жорж Марсан, и под аплодисменты княжеских властей и публики елка загорается чудной золотистой гирляндой, а набережная Альбера I предстает во всей своей красе.
После порта Эркюль Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вышли на площадь Казино с той же целью. В сопровождении Стефана Валери, исполняющего директора Société des Bains de Mer, Княжеская чета включила иллюминацию монакской площади.
Рождественская деревня открыта до 7 января!