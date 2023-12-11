Княжеская чета внесла искорку рождественского волшебства в Монако

В этот четверг в порту Эркюль празднества начались с тожественного открытия Рождественской деревни Княжеской четой и правительством.

В этот декабрьский вечер на месте собралась толпа. Рождественские праздники не за горами, и мэрия разбила традиционную рождественскую деревню, посвященную в этом году Князю Ренье III, на набережной Альбера I. В этой теплой обстановке Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вместе с принцессой Стефанией и Мелани-Антуанеттой де Масси торжественно открыли это место после спектакля Palladienne de Monaco.

Княжеская чета прошлась по всей рождественской деревне, от самого колеса обозрения, и встретилась с многочисленными посетителями деревни. © Дирекция по связям / Княжеский дворец

Курс на огромную елку, возвышающуюся в центре деревни. Уже почти стемнело, когда Княжеская чета вышла к красной кнопке у рождественской елки. По традиции именно они включат иллюминацию деревни. Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла участвовали в этой церемонии в прошлом году. Обратный отсчет дает мэр Монако, Жорж Марсан, и под аплодисменты княжеских властей и публики елка загорается чудной золотистой гирляндой, а набережная Альбера I предстает во всей своей красе.

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен включили иллюминацию рождественской деревни. © Дирекция по связям

После порта Эркюль Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вышли на площадь Казино с той же целью. В сопровождении Стефана Валери, исполняющего директора Société des Bains de Mer, Княжеская чета включила иллюминацию монакской площади.

Каждый год площадь Казино наряжается к Рождеству. © Княжеский дворец

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