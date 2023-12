Le Couple Princier apporte la magie de Noël à Monaco

Sur le Port Hercule, les festivités ont commencé ce jeudi avec le passage de la Famille Princière et du Gouvernement pour inaugurer le Village de Noël.

Il y avait foule en ce début de soirée de décembre. Les fêtes de fin d’année approchent et la Mairie a installé son traditionnel Village de Noël, dédié au Prince Rainier III cette année, sur le Quai Albert Ier. Et c’est dans une ambiance chaleureuse que le Prince Albert II et la Princesse Charlène, accompagnés de la Princesse Stéphanie et de Mélanie-Antoinette de Massy, ont inauguré le lieu, après avoir assisté à un spectacle de la Palladienne de Monaco.

Au départ de la grande roue, le Couple Princier a parcouru l’ensemble du Village de Noël, l’occasion de rencontrer les visiteurs, très nombreux. ©Direction de la Communication / Palais Princier

Direction le très grand sapin, qui trône au centre du village. Il fait presque noir quand le Couple Princier se positionne devant le buzzer installé près de l’arbre de Noël. Et c’est bien normal, ce sont eux qui vont illuminer le Village, une tradition à laquelle le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella avaient pris part l’an dernier. 5,4,3,2,1… Le décompte est donné par le Maire Georges Marsan et, sous les applaudissements des autorités monégasques et du public, le sapin se couvre d’une belle guirlande dorée, tandis que le Quai Albert Ier se dévoile dans toute sa splendeur.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont, ensemble, lancé les illuminations du Village de Noël. ©Direction de la Communication

Après le Port Hercule, le Prince Albert II et la Princesse Charlène se sont rendus sur la Place du Casino, où les attendait un dispositif similaire. Aux côtés de Stéphane Valéri, président-délégué de la Société des Bains de Mer, le Couple Princier a donné le top départ aux décorations de la place monégasque.

Chaque année, la Place du Casino est entièrement décorée pour Noël. ©Palais Princier

Le Village de Noël monégasque sera installé jusqu’au 7 janvier prochain !

