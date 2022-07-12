Князь Альбер II, принцесса Стефания, Луи Дюкрюэ, Андреа и Пьер Казираги приехали для ознакомления с новыми помещениями и их торжественного открытия.

Коллекция автомобилей покинула Террас-де-Фонвьей. Теперь она заняла свое место в Port Hercule, по адресу 54 Route de la Piscine. После 10 лет размышлений и подготовки места автомобили наконец нашли свое помещение, которое придает им еще больший престиж.

Новое помещение площадью 3 500 м2 вмещает 100 автомобилей и имеет минимум декораций, чтобы выдвинуть на первый план красоту автомобилей.

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Часть двухэтажного помещения расположена ниже уровня моря. Это смелое архитектурное решение для здания, стоящего в нескольких метрах от Средиземного моря. Князь заявил, что он «счастлив видеть результат этого красивейшего проекта. Это не только семейная биография, но еще и история связей Княжества с миром автомобилей. Я счастлив, что эта коллекция нашла себе новую сокровищницу».

© Michael Alesi

© Axel Bastello

Князь Ренье III начал собирать коллекцию в 50-е годы. Страстный любитель автомобилей, в 1993 году он решил расположить свою коллекцию на Террас-де-Фонвьей. Через 30 лет коллекция заняла новое престижное место.

Коллекцию можно посмотреть начиная с 8 июля, с 10:00 до 19:00. Вход: 10 евро для взрослых и 5 евро для детей и студентов.

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