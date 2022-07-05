Княжеский дворец закроет свои двери 15 октября. Таким образом, у нас остается три с половиной месяца, чтобы насладиться этой жемчужиной, которая довольно редко открывается для публики. Наша редакция подготовила для вас 5 вещей, на которые стоит обратить внимание во время вашего визита.

Этим летом Княжеский дворец открывает свои двери! Вот уже два года, как Княжеский дворец был закрыт для посетителей из-за пандемии. Нет худа без добра. Это время позволило реставраторам обновить фрески эпохи Возрождения, обнаруженные в 2015 году.

Дворец с историей

Монако не всегда было независимым. Когда-то город принадлежал процветающей Генуе, которая сразу укрепила Скалу для защиты своей западной границы и охраны порта Монако.

Легенда о Монако началась в 1297 году, когда Франсуа Гримальди, выходец из влиятельной генуэзской семьи, захватил крепость, выдав себя за монаха. Считается, что название Монако произошло от этого исторического эпизода, ведь Monaco в переводе с итальянского означает «монах».

В течение сотен лет Генуя пыталась вернуть крепость силой. В 1506 году Генуэзская республика осадила Монако, но с помощью Франции мучительная осада была снята. Город пришлось отстраивать заново, и в 16 веке Монако подписало договор о протекции с Испанией. Крепость стала бесполезной и была превращена во дворец в стиле ренессанс.

Благодаря брачным союзам, Монако удалось сохранить свою независимость и по сей день. Таким образом, это одно из немногих оставшихся княжеств в Европе.

1. Смена караула

© Axel Bastello & Gaetan Luci / Княжеский дворец

Чтобы погрузиться в княжескую атмосферу, нет ничего лучше, чем понаблюдать за сменой караула на Дворцовой площади. Каждый день в 11:55 утра 124 Княжеских карабинера по очереди совершают торжественный, столетний ритуал к большому удовольствию посетителей.

2. Почетный двор

© Maël Voyer Gadin / Княжеский дворец Монако

Если вы решите посетить дворец, то обязательно загляните в Почетный двор — это центральный элемент всего комплекса. В богато украшенном дворе вы обнаружите знаменитую лестницу в форме подковы, построенную по желанию Князя Луи I в 17-м веке. Здесь же находится великолепная Галерея Геракла, где была проведена одна из крупнейших реставрационных работ.

В Почетном дворе проходит множество мероприятий, как, например, концерты, которые каждое лето организует Филармонический оркестр Монте-Карло. Это также место, где 11 лет назад Князь Альбер II и Княгиня Шарлен сказали друг другу «Да».

3. Отреставрированные потолки

© Дирекция по связям с общественностью / Manuel Vitali

Дворец полностью видоизменился по сравнению с тем, что было два года назад. Фрески, найденные за поврежденными и восстановленными картинами, придают дворцу дух эпохи Возрождения. Более насыщенные чем раньше, эти фрески переносят посетителей на пять веков назад, в то время, когда дворец был построен на основании крепости, защищавшей Монако.

Тронный зал с Некуйей из Одиссея и Зал Европы, безусловно, являются самыми красивыми произведениями этого периода. Чтобы создать единый архитектурный ансамбль, в каждом зале были расставлены новые экспонаты. В Зеленой антикамере даже поменяли пол.

© Maël Voyer Gadin / Княжеский дворец Монако — Потолок зала Европы

4. Королевская антикамера

Небольшая, но важная комната, Королевская антикамера является свидетелем истории. Расположенный сразу после Офицерского салона в порядке посещения, этот зал является местом первой встречи актрисы Грейс Келли и Князя Ренье III в 1955 году. Год спустя Князь и Княгиня поженились, создав один из самых знаменитых браков 20-го века.

5. Княжеская галерея

© Geoffroy Moufflet — Архивы Княжеского дворца Монако

Последним залом в экскурсии по дворцу является Галерея князей. Поразительно яркий, он завершает визит, окружая посетителя прославленными Князьями Монако.

В отличие от белых скульптурных бюстов князей из династии Гримальди, голова Князя Альбера II находится в задней части галереи. Созданная из золота художником Барри Эксом Боллом (Barry X Ball), голова состоит из различных видов морских растений — символов приверженности государя сохранению океанов.

© Monaco Tribune

Княжеский дворец разработал приложение «Visit the Palace of Monaco», позволяющее посетить архитектурный комплекс из любой точки мира, а также получить дополнительную информацию во время визита.

Княжеская резиденция открыта ежедневно с 10 утра до 7 вечера до сентября и с 10 утра до 6 вечера с сентября по октябрь за плату в размере 10 евро и 5 евро по льготным тарифам.

Подробнее о посещении дворца вы можете найти по ссылке: Княжеский дворец Монако