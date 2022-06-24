1 июля Княжеский Дворец наконец откроет двери для широкой публики. Долгожданное событие будет отмечено двумя премьерами: представлением отреставрированных фресок эпохи Возрождения и реконструкцией Парадных апартаментов.
Долгое ожидание наконец-то будет вознаграждено. Через девять лет после обнаружения первой фрески эпохи Возрождения и по прошествии нескольких лет реставрационных работ, взорам публики будет представлено не менее 600 м² фресок.
Первые посетители смогут оценить эти произведения уже 1 июля. Самые впечатляющие работы ждут ценителей искусства в Галерее Геракла, где они и были обнаружены впервые, а также в Cалоне Матиньон, переименованном в Зал Европы благодаря чудесному медальону с живописью на мифологический сюжет похищения Европы.
Тронный зал не менее прекрасен, поскольку он украшен фреской «Одиссей в Некуйе», а также знаками Зодиака и изображениями работ, совершаемых в разные месяцы.
И это еще не все: в Больших Апартаментах прошла реконструкция, там появились значимые произведения искусства. Например, в Зеленой Прихожей теперь размещаются полотна Якопо Бассано (Jacopo Bassano), Орацио де Феррари (Orazio de Ferrari) и Филиппа де Шампеня (Philippe de Champaigne), недавно приобретенные Князем Альбером II.
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Княжеский Дворец будет открыт до 15 октября. Входной билет стоит 10€, для детей и студентов — 5€. Воспользуйтесь этим временем, чтобы открыть для себя великолепный дворец, его новые фрески и еще ближе познакомиться с историей семьи Гримальди.