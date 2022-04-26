Со вторника, 26 апреля, обладатели абонементов на 5 концертов и члены Ассоциации «Друзей Филармонического оркестра Монте-Карло» уже могут забронировать свои билеты.
Талантливые музыканты, чарующие декорации и произведения великих композиторов — этим летом знаменитые концерты Филармонического оркестра Монте-Карло (OPMC) возвращаются в Княжеский дворец. В программе представлены пять концертов, которые по традиции состоятся в Парадном дворе.
- 17 июля 2022 г.: Сен-Санс и Массне – Казуки Ямада (дирижёр), Александр Канторов (фортепиано), Мари-Николь Лемьё (контральто), Сибилл Дюшен (скрипка), Александр Фужеру (виолончель) и хор Оперы Монте-Карло
- 24 июля 2022 г.: Сибелиус, Григ – Далия Сташевская (дирижёр) и Ян Лишицки (фортепиано)
- 31 июля 2022 г.: Элгар, Штраус – Юрай Вальчуа (дирижёр) и Вильде Франг (скрипка)
- 4 августа 2022 г.: Чайковский, Бетховен – Яп ван Зведен (дирижёр) и Беатрис Рана (фортепиано)
- 7 августа 2022 г.: Шуман, Брамс – Жереми Рорер (дирижёр) и Мартин Хельмхен (фортепиано)
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Обладатели абонементов на 5 концертов и члены Ассоциации «Друзей Филармонического оркестра Монте-Карло» могут забронировать билеты на пять лирических вечеров уже со вторника, 26 апреля. Всем остальным придётся подождать 5 мая. Поскольку количество мест ограничено, представители Филармонического оркестра Монте-Карло рекомендуют забронировать места как можно скорее.
Полезная информация:
- Стоимость варьируется в зависимости от расположения места
- Стоимость абонемента на пять концертов: от €95 до €650
- Стоимость билета на 1 концерт: от 22 до 150€/ Тариф «Молодёжный» (моложе 25 лет): от 10 до 25€ / Групповые бронирования (минимум 10 человек): от 19 до 60€
- Бронирование по телефону + 377 98 06 28 28, по электронной почте atrium@opmc.mc, в кассах Атриума Казино Монте-Карло или на сайте
- Покупка на Площади дю Пале в дни концертов с 8 вечера (при наличии свободных мест)
- Дресс-код: Business casual (пиджак и галстук обязательны)