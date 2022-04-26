Со вторника, 26 апреля, обладатели абонементов на 5 концертов и члены Ассоциации «Друзей Филармонического оркестра Монте-Карло» уже могут забронировать свои билеты.

Талантливые музыканты, чарующие декорации и произведения великих композиторов — этим летом знаменитые концерты Филармонического оркестра Монте-Карло (OPMC) возвращаются в Княжеский дворец. В программе представлены пять концертов, которые по традиции состоятся в Парадном дворе.

17 июля 2022 г .: Сен-Санс и Массне – Казуки Ямада (дирижёр), Александр Канторов (фортепиано), Мари-Николь Лемьё (контральто), Сибилл Дюшен (скрипка), Александр Фужеру (виолончель) и хор Оперы Монте-Карло

.: Сен-Санс и Массне – Казуки Ямада (дирижёр), Александр Канторов (фортепиано), Мари-Николь Лемьё (контральто), Сибилл Дюшен (скрипка), Александр Фужеру (виолончель) и хор Оперы Монте-Карло 24 июля 2022 г. : Сибелиус, Григ – Далия Сташевская (дирижёр) и Ян Лишицки (фортепиано)

: Сибелиус, Григ – Далия Сташевская (дирижёр) и Ян Лишицки (фортепиано) 31 июля 2022 г .: Элгар, Штраус – Юрай Вальчуа (дирижёр) и Вильде Франг (скрипка)

.: Элгар, Штраус – Юрай Вальчуа (дирижёр) и Вильде Франг (скрипка) 4 августа 2022 г. : Чайковский, Бетховен – Яп ван Зведен (дирижёр) и Беатрис Рана (фортепиано)

: Чайковский, Бетховен – Яп ван Зведен (дирижёр) и Беатрис Рана (фортепиано) 7 августа 2022 г.: Шуман, Брамс – Жереми Рорер (дирижёр) и Мартин Хельмхен (фортепиано)

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Обладатели абонементов на 5 концертов и члены Ассоциации «Друзей Филармонического оркестра Монте-Карло» могут забронировать билеты на пять лирических вечеров уже со вторника, 26 апреля. Всем остальным придётся подождать 5 мая. Поскольку количество мест ограничено, представители Филармонического оркестра Монте-Карло рекомендуют забронировать места как можно скорее.

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