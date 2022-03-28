Доходы от нескольких культурных событий будут полностью перечислены Красному Кресту Монако.

В то время как Княжество с каждым днём всё чаще выражает поддержку Украине, культурный мир Монако также вовлекается в инициативы солидарности. Балет Монте-Карло (Ballets de Monte-Carlo) уже продемонстрировал активное содействие украинскому народу в социальных сетях. Одновременно с этим, Княжеское Правительство объявило о том, что совокупный доход от шести нижеперечисленных мероприятий будет передан Красному Кресту Монако, неустанно работающему на оказание помощи украинскому населению:

Опера Монте-Карло (Opéra de Monte-Carlo) – 25 марта Премьера оперы «Воццек» (Wozzeck) — Забронировать

Премьера оперы «Воццек» (Wozzeck) — Забронировать Весенний фестиваль искусств Монте-Карло (Printemps des Arts de Monte-Carlo) – 31 марта – Шапито Фонвьей (Chapiteau de Fontvieille) Концерт – Филармонический оркестр «Радио Франс» (Orchestre Philharmonique de Radio France) — Забронировать

Концерт – Филармонический оркестр «Радио Франс» (Orchestre Philharmonique de Radio France) — Забронировать Театра имени Княгини Грейс (Théâtre Princesse Grace) – 7 апреля «Разглагольствования человека, на которого неожиданно снизошла благодать» (Les élucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce), пьеса Эдуара Баера (Edouard Baer) — Забронировать

«Разглагольствования человека, на которого неожиданно снизошла благодать» (Les élucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce), пьеса Эдуара Баера (Edouard Baer) — Забронировать Филармонический оркестр Монте-Карло (Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo) – 8 апреля – Концертный зал Ренье III (Auditorium Rainier III) Концерт Марии Жуан Пиреш (Maria João Pires), под управлением Казуки Ямады (Kazuki Yamada) — Забронировать

Концерт Марии Жуан Пиреш (Maria João Pires), под управлением Казуки Ямады (Kazuki Yamada) — Забронировать Балет Монте-Карло – 28 апреля – Гримальди Форум (Grimaldi Forum) Премьера спектакля «Глаз за глаз» (Œil pour œil) — Забронировать

Премьера спектакля «Глаз за глаз» (Œil pour œil) — Забронировать Гримальди Форум – 10 июня Цирковой и танцевальный спектакль My Land

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Что касается музеев, Новый Национальный Музей Монако (Nouveau Musée National de Monaco) планирует принять участие в отправке материальной помощи для защиты музейных коллекций в Украине. Эта инициатива является частью мероприятий Международного Совета музеев (ICOM).

Также, Национальный монегаскский комитет ICOM подписал декларацию европейских комитетов в поддержку Украины, призывающую к защите украинского культурного наследия в условиях вооруженного конфликта.

Наконец, общество «Философские Встречи Монако» (Rencontres Philosophiques de Monaco) проводит вечер солидарности с украинским народом в понедельник 28 марта в Парижском Институте Океанографии (Maison de l’Océan (Paris). Это событие также призвано поддержать ученых и студентов, пострадавших от войны в Украине.

Внести пожертвование Красному Кресту Монако:

Чеком по адресу: Croix-Rouge Monégasque – Ukraine – 27 bd de Suisse – 98000 Monaco.

Онлайн: на официальном сайте Красного Креста Монако.