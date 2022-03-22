Также, Художественный Руководитель Жан-Кристоф Майо (Jean-Christophe Maillot) объявил о приостановлении одного из спектаклей Балета в Большом Театре в Москве (Théâtre Bolchoï de Moscou).

В Княжестве не прекращаются инициативы солидарности. Два дня назад Балет Монте-Карло (Ballets de Monte-Carlo) выразил поддержку украинскому народу в своих социальных сетях. Балетная компания начала осуществлять работу по предоставлению материальной помощи, человеческих ресурсов, а также финансовой поддержке.

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Компания привлекла к операции автомобиль одного из сотрудников, для доставки товаров первой необходимости до украинской границы. Также, участники и танцоры Балета пожертвовали продукты питания, детские принадлежности и кроватки, средства личной гигиены и медикаменты.

Балетная компания также предоставила место в труппе 15-летнему украинскому танцору, который только что покинул родную страну, тогда как Академия имени Княгини Грейс (Académie Princesse Grace) приняла троих украинских учеников в возрасте от 13 до 17 лет.

Наконец, вся выручка от премьерного показа спектакля «Œil pour Œil» («Глаз за Глаз»), который состоится 28 апреля в Гримальди Форуме (Grimaldi Forum) будет целиком перечислена Красному Кресту (Croix-Rouge) в помощь Украине.

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Параллельно с этим, Художественный Руководитель Балета Жан-Кристоф Майо объявил о приостановлении разрешения на показ своего спектакля «La Mégère Apprivoisée» («Прирученная мегера») в Большом Театре в Москве.

«Вне зависимости от этого решения, я хотел бы выразить мою глубокую привязанность всему составу и, в особенности, хореографам Большого Театра в Москве, с которыми я имел удовольствие работать в течение этих семи лет, а также моё глубокое уважение тем, кто выступили против войны в Украине, как то сам Владимир УРИН (Vladimir URIN), директор российского Театра!! Это решение представляет собой жест солидарности с ним и артистами Большого, сегодня нуждающимися в поддержке их смелой и рискованной позиции посредством конкретных действий, а не только морально. (…) Можно сожалеть, что искусство является заложником политики, но искусство – это политический акт», — написал он на своей странице в Instagram.