Во время видеообращения, посвященного гуманитарному кризису вследствие войны в Украине, Суверенный Князь вновь продемонстрировал полную поддержку украинскому народу.

Тогда как ситуация в Украине ухудшается с каждым днём, а многие города подвергаются осаде и регулярным бомбардировкам, международное сообщество продолжает борьбу за соблюдение прав человека, ежедневно прилагая огромные усилия для помощи трём миллионам украинских беженцев, покинувших страну.

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В то время, как всё больше граждан стараются покинуть охваченные войной территории, Князь Альбер II предложил помощь народу Украины, пострадавшему от российского военного вторжения. «От имени всех монегасков мы уверяем украинские семьи, ставшие жертвами этих военных операций, в нашей абсолютной поддержке, – заявил Суверенный Князь в видеообращении в четверг вечером. – Я желаю, чтобы Княжество Монако приняло самое активное участие в феноменальных инициативах международной солидарности.»

Красный Крест выходит на передовую

Таким образом, Монако обещает направить свои ресурсы на «помощь людям, оказавшимся в уязвимом положении», а также создать «координационный штаб, предназначенный для приёма и поддержки беженцев, покинувших страну в результате войны».

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В частности, Красный Крест Монако предоставит для работы штаба специалистов в области урегулирования гуманитарных кризисов. «Я знаю, что многие другие общественные организации Монако также предпринимают значительные усилия для поддержки инициатив как местного, так и международного уровня. Я хотел быть заранее поблагодарить их за эту работу.»