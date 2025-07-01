Туннель Танд снова открыт — спустя двенадцать лет

В субботу долина Ройя наконец-то вернула себе прямую связь с Италией: после долгих лет ожидания открылся новый трансграничный туннель.

Строительство длилось больше десяти лет, с постоянными задержками и проблемами, но на выходных автомобили впервые проехали по новому Тенде. Этот туннель протяжённостью 3,2 км жизненно важен для восьми тысяч жителей долины Роя. Сейчас движение по нему разрешено по будням только в определённые часы — с 6:00 до 9:00, с 12:30 до 14:30 и с 18:00 до 22:00. В выходные проезд свободный.

Хотя режим пока ограниченный, само открытие — важная веха для проекта, стартовавшего ещё в 2014 году под контролем итальянской стороны. Сдать объект планировали ещё в 2017 году, но путь к этому оказался непростым. В 2017-м на стройке украли 200 тонн материалов. В 2020-м шторм Алекс разрушил подъездные виадуки. Сроки постоянно сдвигались, а бюджет в итоге вырос до 255 миллионов евро.

Долина Ройя оставалась в изоляции одиннадцать лет. С 2013 года жители были отрезаны от итальянского Пьемонта и были вынуждены ездить в объезд — через Ниццу или Савону. Из-за этого короткая десятиминутная поездка превращалась в многочасовую. Особенно остро это ощущалось, ведь раньше по туннелю ежегодно проезжало около 1,2 миллиона машин — в том числе туристов и работников, пересекавших границу ежедневно.

Исторические поезда вернут лету атмосферу прошлого

В честь возобновления движения через туннель долина Ройя решила сделать ставку на своё железнодорожное прошлое. Уже в это воскресенье, 6 июля, в 9:15 утра на линию Вентимилья — Танд выйдут восемь ретропоездов. Проект запущен по инициативе Французской Ривьеры и финансируется за счёт европейской программы Vermenagna-Roya III (бюджет — 2,9 миллиона евро). Он должен хоть частично восполнить отсутствие знаменитого «Поезда чудес», который раньше связывал Ниццу и Брей-сюр-Ройя.

При этом важно понимать: нынешнее открытие туннеля — пока не окончательное. Ограниченный режим работы позволяет рабочим продолжать строительные работы по ночам. Как будет развиваться ситуация дальше, решится на межправительственном совещании 18 июля. А вот старый тоннель ещё ждёт своей очереди — его капитальный ремонт планируют завершить к 2027 году. Только тогда движение через Тенде станет полноценным и двусторонним.