Le tunnel de Tende a rouvert après douze ans de travaux

La vallée de la Roya a retrouvé samedi sa liaison directe avec l’Italie grâce à l’inauguration du nouveau tube transfrontalier.

Après plus d’une décennie de travaux chaotiques, le tunnel de Tende a enfin rouvert à la circulation le week-end dernier. L’axe routier de 3,2 kilomètres, vital pour les 8 000 habitants de la vallée de la Roya, fonctionne désormais selon des créneaux horaires restreints. Les automobilistes peuvent emprunter le passage de 6 heures à 9 heures, de 12h30 à 14h30 et de 18 heures à 22 heures en semaine, tandis que la circulation reste continue durant les week-ends.

Cette réouverture partielle marque l’aboutissement d’un chantier titanesque lancé en 2014 sous maîtrise d’ouvrage italienne. Initialement prévu pour 2017, le projet a accumulé les déboires : vol de 200 tonnes de matériaux par l’entreprise Fincosit en 2017, destruction des viaducs d’accès par la tempête Alex en octobre 2020, et multiples reports qui ont fait grimper la facture à 255 millions d’euros.

L’isolement de la vallée aura duré onze ans. Privés de leur liaison naturelle vers le Piémont italien depuis 2013, les habitants ont dû s’accommoder de détours interminables via Nice ou Savone, transformant un trajet de dix minutes en plusieurs heures. Une situation d’autant plus pénalisante que le tunnel enregistrait avant sa fermeture un trafic annuel de 1,2 million de véhicules, mélange de travailleurs transfrontaliers et de flux touristiques.

Trafic limité, parkings, transports urbains… Faisons le point sur la mobilité durable à Monaco

Des trains historiques pour relancer l’été

Pour accompagner cette renaissance, la vallée mise sur l’attrait du patrimoine ferroviaire. Dès ce dimanche 6 juillet à 9h15, huit trains historiques sillonneront la ligne Vintimille-Tende tout au long de l’été. Cette initiative de la Communauté de la Riviera française, financée par le projet européen Vermenagna-Roya III (2,9 millions d’euros), vise à compenser l’arrêt du célèbre Train des Merveilles entre Nice et Breil-sur-Roya.

Si cette réouverture constitue une bouffée d’oxygène pour le territoire, elle reste provisoire. Les horaires actuels permettent aux équipes de poursuivre les finitions en nocturne. Une réunion intergouvernementale prévue le 18 juillet devrait statuer sur un élargissement des créneaux de circulation. Quant à l’ancien tunnel historique, sa rénovation complète n’interviendra qu’en 2027, date à laquelle la circulation bidirectionnelle simultanée sera enfin rétablie.