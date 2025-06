Trafic limité, parkings, transports urbains… Faisons le point sur la mobilité durable à Monaco

Le Gouvernement Princier a dévoilé une série de mesures concrètes pour améliorer les déplacements en Principauté. Entre test de ZTL prévu cet été, augmentation de 30% des trains quotidiens et record de fréquentation pour MonaBike, Monaco accélère sa transition vers une mobilité plus durable.

La mobilité urbaine monégasque entre dans une nouvelle ère. Confronté aux défis de circulation dans l’un des territoires les plus densément peuplés au monde, le Gouvernement Princier déploie une stratégie ambitieuse pour concilier qualité de vie des résidents et attractivité économique.

Une Zone à Trafic Limité testée dès l’été 2025

L’innovation majeure de cette politique de mobilité réside dans l’expérimentation d’une Zone à Trafic Limité (ZTL) prévue pour l’été 2025. Ce dispositif, actuellement en cours d’élaboration par les services de l’État, vise à réguler intelligemment les flux de circulation sur l’ensemble du territoire princier. Les modalités précises de cette mesure pilote seront dévoilées dans les prochaines semaines.

Cette approche témoigne de la volonté gouvernementale de préserver l’équilibre délicat entre préservation du cadre de vie et maintien de l’attractivité touristique et économique de la Principauté.

Le parking des Salines fait ses preuves

Le Grand Prix de Monaco 2025 a servi de banc d’essai grandeur nature pour les nouvelles infrastructures. Le parking des Salines a démontré son efficacité avec un taux de remplissage exceptionnel de 93% lors des journées les plus chargées, accueillant jusqu’à 1 662 véhicules le jour de la course.

La digitalisation des services porte également ses fruits : la plateforme de réservation en ligne a enregistré plus de 500 réservations quotidiennes durant le week-end du Grand Prix, confirmant l’adoption rapide de ces outils numériques par les usagers.

Le train, fer de lance de la mobilité décarbonée

Le transport ferroviaire connaît une montée en puissance remarquable. En 2025, la gare de Monaco accueille désormais 124 trains par jour en semaine et plus de 140 le week-end, contre seulement 95 auparavant, soit une progression de 30%. Cette augmentation s’accompagne d’un renforcement des capacités et d’un élargissement des plages horaires.

L’investissement dans ce mode de transport durable se poursuit : deux rames supplémentaires entreront en service à partir de 2027, fruit de la collaboration étroite entre la Principauté et les autorités françaises.

CAM et MonaBike : l’essor de la mobilité alternative

Le réseau de bus CAM confirme son attractivité avec 7,6 millions de voyageurs en 2024, soit une croissance de 4% par rapport à l’année précédente. L’électrification du parc progresse à grands pas : fin 2025, toutes les lignes régulières seront desservies par des bus 100% électriques.

Le service de vélos en libre-service MonaBike connaît un succès retentissant. Mai 2025 a établi un record absolu avec 82 048 trajets réalisés, soit une hausse spectaculaire de 43% par rapport à mai 2024. Ce chiffre dépasse même le précédent record de juillet 2024, illustrant l’engouement croissant des Monégasques pour la mobilité active.

