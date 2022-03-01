В минувшую субботу был объявлен призыв об оказании экстренной помощи местному населению, а также жителям соседних стран.

В связи с ухудшением ситуации и развитием военного конфликта в Украине, Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) и Международный Комитет Красного Креста (CICR) приняли решение о поддержке гуманитарной деятельности в регионе.

Призыв об оказании чрезвычайной помощи позволит обеспечить защиту и психосоциальную поддержку жителям. Затронутые конфликтом группы населения смогут воспользоваться экстренным содействием (продукты питания и иное), неотложной медицинской помощью и другими медицинскими услугами для наиболее пострадавших.

Также, инициатива Красного Креста ставит целью поддержку и восстановление связей между разлученными членами одной семьи, в особенности это касается помощи несовершеннолетним, оказавшимся без сопровождения взрослых, а также самым уязвимым (пожилым, людям с инвалидностью…).

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Уже выделено 80 000 евро

Как и большинство других стран Европы, Княжество осуществляет местные инициативы солидарности, призванные наиболее эффективно оказать помощь украинскому населению. Это касается ассоциации Caritas Monaco, которая, в сотрудничестве с Caritas Ukraine, призвала к пожертвованиям для финасирования оборудования, расходных материалов и всего необходимого для помощи пострадавшим.

Красный Крест Монако также принимает участие в призыве об оказании экстренной помощи и содействует пострадавшим от конфликта, предоставляя финансовую поддержку в размере 80 000 евро. Одновременно с этим, был объявлен призыв к пожертвованиям (исключительно финансовым).

Вы можете сделать пожертвование:

Выслав чек по адресу: Croix-Rouge monégasque – Ukraine – 27 bd de Suisse – 98000 Monaco.

Онлайн: на официальном сайте Красного Креста Монако.