Бывший председатель Верховного суда Дидье Линотт обвиняется в коррупции и злоупотреблении полномочиями

Сейчас 77-летний магистрат оказался в центре громкого расследования, которое вызвало серьёзный резонанс в правовых и государственных кругах Княжества.

На этой неделе ему предъявили обвинения по целому ряду тяжёлых статей: участие в организованной группе для получения незаконной выгоды, пассивная коррупция, злоупотребление влиянием и отмывание денег. По данным прокуратуры, всё это — в рамках скоординированной деятельности с другими фигурантами. После двух суток под стражей и семи допросов Линотт был отпущен под судебный контроль. Ему запрещено покидать территорию Монако, а также он обязан соблюдать ряд ограничений, пока следствие продолжается.

Расследование началось после публикаций на сайте Dossiers du Rocher

История получила развитие в 2021 году после появления материалов на сайте Dossiers du Rocher. В публикациях утверждалось, что вокруг князя Альбера II действует некая «группа G4» — четверо его приближённых, якобы замешанных в закулисных схемах влияния. Эти обвинения стали отправной точкой для начала официального расследования, которое стартовало в ноябре того же года на основании «данных, полученных из-за рубежа», а также заявления французской финансовой прокуратуры. В центре внимания следствия оказался спорный проект Esplanade des Pêcheurs.

В 2020 году Верховный суд постановил, что государство Монако обязано выплатить девелоперской компании Caroli компенсацию в размере 137 миллионов евро — что эквивалентно почти 10% годового бюджета страны.

Помимо этого, следователи изучают деятельность Дидье Линотта в сфере частного консалтинга. Через свою компанию Alma Marceau Transactions он, по данным СМИ, оказывал услуги для группы Vinci. Как пишет La Lettre, со ссылкой на Le Parisien, за период с 2015 по 2023 год Линотт получил от этой деятельности более миллиона евро. В частности, ему платили 6000 евро в месяц за «контроль над исполнением контракта» в рамках крупного строительного проекта Testimonio 2. По информации Le Parisien, во время прослушки телефонных разговоров Линотт якобы признался своей дочери: «Сегодня невозможно заработать деньги, не оказавшись за решёткой».

Защита бывшего председателя Верховного суда считает, что меры, принятые в отношении 77-летнего Дидье Линотта, чрезмерны. Его адвокат Паскаль-Пьер Гарбарини подчеркнул, что у Линотта нет судимостей, а возраст и статус заслуживают более взвешенного подхода. Он также высказал предположение, что дело может быть связано с «личной местью» со стороны ряда влиятельных фигур в монегаскской деловой среде.

Суд запретил Линотту покидать пределы Монако, а также общаться с более чем 25 другими фигурантами дела.

По материалам изданий Le Parisien, Monaco-Matin, Actu.fr