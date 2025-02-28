Дмитрий Рыболовлев полностью оправдан: судебное преследование президента ФК «Монако» прекращено

Дело Рыболовлева наконец закрыто. 27 февраля 2025 года монакское правосудие вынесло постановление о полном аннулировании уголовного дела, возбужденного против Дмитрия Рыболовлева, положив тем самым конец юридической эпопее, державшей Княжество в напряжении почти десять лет.

По запросу судебных следователей и по согласованию с Генеральной прокуратурой совещательная палата Апелляционного суда Монако определила правовые последствия единогласного и не подлежащего обжалованию решения Европейского суда по правам человека от 6 июня 2024 года. В своем решении ЕСПЧ признал, что извлечение и использование данных телефона адвоката Дмитрия Рыболовлева, Тетьяны Бершеды, противоречат статье 8 Европейской конвенции о правах человека.

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Судебная сага со множеством поворотов

Все началось в 2015 году, когда Дмитрий Рыболовлев подал уголовную жалобу на своего швейцарского консультанта по искусству Ива Бувье (Yves Bouvier). Президент ФК «Монако» обвинил его в мошенничестве в размере 1 миллиарда долларов при продаже картин знаменитых мастеров. Этот исходный спор вызвал судебную тяжбу, которая быстро распространилась на несколько международных юрисдикций.

Дело приняло неожиданный оборот в 2016 году, когда в Монако было возбуждено дело о посягательстве на неприкосновенность частной жизни. В центре этой новой процедуры оказалась Таня Раппо, резидент Монако и общая знакомая Рыболовлева и Бувье. Она подала жалобу после того, как узнала, что адвокат Рыболовлева, Тетьяна Бершеда, тайно записала разговор за ужином, пытаясь доказать ее предполагаемое соучастие в деле Бувье.

Все началось со спорной экспертизы

В 2017 году мэтр Бершеда по собственной инициативе передала свой телефон с записью разговора в правоохранительные органы Монако для аутентификации. Именно тогда следственный судья Эдуар Левро (Édouard Levrault) поручил провести компьютерную экспертизу, которая, по мнению ЕСПЧ, вышла далеко за рамки первоначальных границ дела. Это была «широкомасштабная экспертиза телефона, без каких-либо реальных ограничений по времени или объему исследований». Европейский суд сравнил такой подход с «незаконными обысками и изъятиями». Именно данные с телефона послужили основанием для предъявления в 2018 году обвинений в коррупции и торговле влиянием Дмитрию Рыболовлеву и нескольким влиятельным лицам в Монако.

Ступенчатый эпилог

Решение Апелляционного суда Монако стало логичным продолжением ряда благоприятных для Рыболовлева судебных вердиктов. В ноябре 2023 года с него были сняты обвинения в посягательстве на неприкосновенность частной жизни. За ним последовало оправдание мэтра Бершеды в марте 2024 года и отклонение ЕСПЧ ходатайства Эдуарда Левро относительно невозобновления его полномочий в качестве магистрата, направленного в Монако, в июле 2024 года. В октябре 2024 года Федеральная прокуратура Швейцарии прекратила уголовное расследование, которое велось в отношении Дмитрия Рыболовлева и Тетьяны Бершеды, посчитав использование данных с ее телефона незаконным.

Что касается главных героев, Дмитрия Рыболовлева и Ива Бувье, они заключили конфиденциальное соглашение в 2023 году, что положило конец их многолетнему спору.

Реакция адвокатов

Мартен Рейно (Martin Reynaud), Тома Жаккарди (Thomas Giaccardi), Жаклин Лаффон (Jacqueline Laffont), адвокаты Дмитрия Рыболовлева, а также Себастьян Шапира (Sébastien Schapira) и Леа Юфнажель (Léa Hufnagel), адвокаты Тетьяны Бершеды, приветствовали это решение в своем заявлении: «Единственным возможным решением было полное аннулирование этого непоправимо дефектного процесса, в котором Дмитрию Рыболовлеву и Тетьяне Бершеде в 2018 году было несправедливо предъявлено обвинение». Адвокаты также подчеркнули: «Как мы неизменно повторяли в течение семи лет расследования, Дмитрий Рыболовлев и Тетьяна Бершеда настаивали на своей невиновности и были уверены в благоприятном исходе этого дела».

В беседе с нашей редакцией мэтр Рейно, адвокат Дмитрия Рыболовлева, добавил: «С 2017 года мы заявляем, что использование данных телефона адвоката Дмитрия Рыболовлева является незаконным. К счастью, правосудие наконец признало это и положило конец разбирательству».

Страница переворачивается

Это решение знаменует собой завершение юридической эпопеи, длившейся почти десять лет. Как отмечают адвокаты, больше нет никаких уголовных дел, открытых против Дмитрия Рыболовлева и Тетьяны Бершеды: «Они полностью и окончательно оправданы». Таким образом, это решение завершает одну из самых громких глав в новейшей судебной истории Княжества.