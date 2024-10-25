Дело Рыболовлева-Бувье: Прокуратура Швейцарской Конфедерации окончательно прекратила производство в отношении Дмитрия Рыболовлева

Швейцарское федеральное правосудие признало невиновным Дмитрия Рыболовлева, владельца ФК «Монако». Решение, о котором на этой неделе заявили его адвокаты и которое широко освещалось в международных СМИ, ставит точку в швейцарской части дела.

В 2017 году прокуратура Швейцарской Конфедерации начала уголовное судопроизводство против владельца ФК «Монако» и его адвоката Тетьяны Бершеды. Как напомнили в своем заявлении Сандрин Жиру и Бенуа Морон, адвокаты Дмитрия Рыболовлева, их клиент подозревался в предполагаемых «действиях, незаконно совершенных в интересах иностранного государства», в соответствии со статьей 271 Уголовного кодекса за то, что он якобы заставил гражданина Швейцарии приехать в Монако, чтобы тот был задержан полицией Княжества.

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Дело окончательно прекращено и, как подчеркивает главное швейцарское информационное агентство ATS, «никаких подозрений, обосновывающих предъявление обвинения, не выявлено».

История дела

Дело Рыболовлева-Бувье началось с коммерческого спора, который был связан с престижной коллекцией произведений искусства, включающей, в частности, знаменитый холст «Спаситель мира» кисти Леонардо да Винчи, а также шедевры Пикассо, Модильяни, Ван Гога и пр.

Как сообщает Artnet, в 2015 году Рыболовлев подал иск против Бувье, обвинив его в завышении цен на произведения искусства на сумму около миллиарда долларов и в злоупотреблении своим положением для получения баснословной прибыли. Он счел действия Бувье мошенническими и инициировал судебные процессы против него в нескольких странах, в частности в Швейцарии, Монако, Сингапуре и США, подчеркивает агентство Bloomberg, мировой лидер деловой и финансовой информации и новостей.

Обвинения в манипуляциях

В свою очередь, в 2017 году Бувье обвинил Рыболовлева в организации плана ареста своего арт-советника в Монако под ложным предлогом. Обвинения основывались на данных, полученных из мобильного телефона адвоката Рыболовлева, Тетьяны Бершеды. Как указывает информационное агентство AFP, «по просьбе французского следственного судьи Эдуара Левро, который был командирован в Монако, эксперт по цифровым технологиям извлек из телефона тысячи стертых сообщений».

Адвокаты Ива Бувье утверждали, что эти данные свидетельствуют о том, Дмитрий Рыболовлев предварительно согласовал план, чтобы «хитростью» заманить торговца произведениями искусства в Монако.

Однако адвокаты Дмитрия Рыболовлева всегда оспаривали эти утверждения, считая их «необоснованными». И действительно, в своем постановлении о закрытии дела, с которым ознакомилась редакция Monaco Tribune, прокуратура Швейцарской Конфедерации заявила, что защита представила «правдоподобную версию […], ставящую под сомнение совершение преступления». «Следовательно, прокуратура Швейцарской Конфедерации пришла к выводу, что “никаких подозрений, обосновывающих предъявление обвинения, не выявлено”», – заключают в своем заявлении адвокаты монакского резидента.

Ив Бувье был арестован в Монако 25 февраля 2015 года, но уголовное дело против него в Княжестве было закрыто в 2019 году, и спустя год это решение было подтверждено монакскими органами правосудия.

Решение Европейского суда по правам человека

Решение прокуратуры Швейцарской Конфедерации о закрытии дела опирается на крайне важные элементы. В своем постановлении прокуратура указала, что доказательства, вытекающие из данных, извлеченных из телефона г-жи Бершеды, не могут быть использованы.

Как подчеркивает ARTnews, американское СМИ, специализирующееся в сфере искусства, это заключение вытекает из решения Европейского суда по правам человека, который в 2024 году постановил, что изъятие данных с телефона было незаконным.

Прокуратура Швейцарской Конфедерации напомнила, что Европейский суд по правам человека констатировал нарушение статьи 8 ЕСПЧ и, соответственно, счел, что «расследование, которое следственный судья провел с использованием мобильного телефона адвоката [г-жи Бершеды] и массовым беспорядочным восстановлением личных данных – в том числе тех, которые ранее были удалены заявителем, – вышло за рамки полномочий судьи. Эти полномочия ограничивались обвинениями во вторжении в частную жизнь, а расследование не сопровождалось мерами по обеспечению должного уважения к статусу заявителя и его привилегии на сохранение профессиональной тайны как адвоката».

Вследствие этого прокуратура Швейцарской Конфедерации пересмотрела законность всей процедуры и пришла к выводу, что обвинения Ива Бувье не были подкреплены «никакими доказательствами».

Адвокаты Дмитрия Рыболовлева в своем заявлении приветствовали это постановление, подчеркнув, что оно восстановило «основополагающие правовые принципы». Они заявили, что «этим решением швейцарское правосудие окончательно закрыло дело и подтвердило невиновность нашего клиента, о которой он всегда заявлял».

Адвокаты Тетьяны Бершеды, Бенжамен Борсоди и Шарль Гума, заявили ведущему швейцарскому изданию Le Temps: «Мэтр Тетьяна Бершеда рада, что может перевернуть эту страницу после того, как судьи ЕСПЧ восстановили фундаментальные правовые принципы; теперь она может полностью посвятить себя своей адвокатской деятельности».

На пути к окончанию монакского дела

Несмотря на прекращение производства в Швейцарии, монакское дело – так называемый «Монакогейт» – все еще продолжается, напоминает издание La Tribune de Genève. Дмитрию Рыболовлеву выдвинуты обвинения в торговле влиянием и коррупции, которые он отрицает.

Monaco Tribune связалось с парижским адвокатом владельца ФК «Монако» Мартаном Рейно, работающим совместно с монакским адвокатом Тома Жаккарди. Мэтр Рейно подчеркнул, что эти обвинения основаны исключительно на доказательствах, которые ЕСПЧ признал незаконными.

Мартан Рейно надеется, что решение ЕСПЧ аналогичным образом повлияет и на монакское дело. «Ввиду предельной ясности и строгости судебного постановления от июня 2024 года, осудившего Монако в незаконном использовании телефона адвоката господина Рыболовлева, мы надеемся, что процессуальной развязкой в Монако, точно так же, как и в Швейцарии, станет закрытие дела», – объясняет он.

«Монакская процедура основана исключительно на незаконном использовании данных, допущенном предыдущим следственным судьей. Это предполагает незамедлительное окончание дела, даже без учета многочисленных аргументов защиты господина Рыболовлева по существу. Тем более, что эти факты, [лежащие в основе дела], полностью отрицаются», – добавил он.