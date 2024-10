Affare Rybolovlev-Bouvier: i tribunali svizzeri archiviano il procedimento penale contro Dmitri Rybolovlev

I tribunali federali svizzeri hanno scagionato Dmitri Rybolovlev, proprietario dell’AS Monaco. La decisione, annunciata questa settimana dai suoi avvocati e ampiamente diffusa dai media internazionali, chiude la parte svizzera del caso, iniziata nel 2017.

Il procedimento penale contro il proprietario dell’AS Monaco e il suo avvocato Bersheda è stato aperto nel 2017 dal Ministero pubblico della Confederazione svizzero (MPC). Come sottolineano gli avvocati di Rybolovlev, Sandrine Giroud e Benoît Mauron, in un comunicato stampa, il loro cliente era sospettato di “attività illecite a favore di uno Stato straniero” ai sensi dell’articolo 271 del Codice penale svizzero, per aver presumibilmente condotto un cittadino svizzero a Monaco affinché fosse fermato dalla polizia del Principato.

Il caso è stato definitivamente chiuso e, come sottolinea la principale agenzia di stampa svizzera ATS, “non ci sono prove che giustifichino un’azione penale”.

Ricordiamo brevemente i fatti

La vicenda Rybolovlev-Bouvier nasce da una disputa commerciale relativa alla vendita di una prestigiosa collezione di opere d’arte, tra cui il famoso “Salvator Mundi” attribuito a Leonardo da Vinci, oltre a capolavori di Picasso, Modigliani, Van Gogh, ecc.

Come riportato da Artnet, Rybolovlev ha sporto denuncia contro Bouvier nel 2015, accusandolo di aver sovrastimato il prezzo delle opere di circa un miliardo di dollari e di aver abusato della sua posizione per ricavare margini esorbitanti. Come sottolinea Bloomberg, una delle principali agenzie di stampa economico-finanziaria del mondo, Rybolovlev ha poi denunciato quelle che riteneva essere pratiche fraudolente, scatenando una serie di procedimenti legali in diversi paesi, tra cui Svizzera, Monaco, Singapore e Stati Uniti.

Accuse di manipolazione

Da parte sua, Bouvier ha denunciato Rybolovlev nel 2017, accusandolo di aver orchestrato un piano per farlo arrestare a Monaco con un falso pretesto. Le accuse facevano riferimento ad alcune prove raccolte grazie al telefono cellulare dell’avvocato di Rybolovlev, Tetiana Bersheda. Come riportato da l’AFP: “su richiesta del giudice istruttore Edouard Levrault, un magistrato francese all’epoca in servizio a Monaco, un esperto informatico avrebbe recuperato migliaia di messaggi che erano stati cancellati”.

Secondo gli avvocati di Bouvier, questi elementi dimostrano che il signor Rybolovlev aveva orchestrato un piano per “incastrare” il mercante d’arte.

Tuttavia, gli avvocati di Rybolovlev hanno sempre contestato queste accuse, definendole “infondate”. Infatti, nella sua ordinanza di archiviazione, che Monaco Tribune ha avuto modo di consultare, il Pubblico Ministero ha sottolineato che “la difesa ha presentato una versione plausibile che solleva dubbi sulla commissione del reato”. “I tribunali svizzeri hanno così riconosciuto l’assenza di prove contro il nostro cliente”, concludono gli avvocati del residente monegasco nel loro comunicato stampa.

Bouvier è stato arrestato a Monaco il 25 febbraio 2015, ma il procedimento penale avviato contro di lui nel Principato è stato annullato nel 2019, una decisione che è stata confermata dai tribunali monegaschi anche l’anno dopo.

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

La decisione del Ministero pubblico della Confederazione di chiudere il caso poggia su elementi cruciali. Nella sua ordinanza, l’MPC ha dichiarato che le prove derivate dall’accesso al telefono della signora Bersheda non erano più utilizzabili.

Come evidenziato da ARTnews, un media americano specializzato nel campo dell’arte, questa sentenza fa seguito a quella della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che nel giugno 2024 ha stabilito che il recupero di questi dati era da considerarsi illegale.

L’MPC sottolinea infatti che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riscontrato una violazione dell’art. 8 della CEDU e ha rilevato che “le indagini intraprese dal giudice istruttore sul telefono cellulare [della signora Bersheda] e il recupero massiccio e indiscriminato di dati personali, compresi quelli precedentemente cancellati dalla ricorrente, andavano oltre l’ambito del rinvio, che riguardava esclusivamente la violazione della privacy, e non rispettavano lo status di avvocato della ricorrente e il suo segreto professionale”.

Di conseguenza, l’MPC ha riconsiderato la validità dell’intera procedura. La denuncia di Bouvier non si fonda più “su alcuna prova”, si legge nell’ordinanza svizzera.

In un comunicato stampa, gli avvocati di Rybolovlev si sono mostrati soddisfatti della decisione, sottolineando come questa ripristini “i principi fondamentali del diritto”. Hanno dichiarato che “tale decisione pone definitivamente fine al caso e stabilisce l’innocenza del nostro cliente, come ha sempre sostenuto”.

Gli avvocati di Tetiana Bersheda, Benjamin Borsodi e Charles Goumaz, hanno dichiarato quanto segue al quotidiano svizzero Le Temps: “Tetiana Bersheda è lieta di poter voltare pagina dopo il ripristino dei principi giuridici fondamentali da parte dei giudici della CEDU e può ora dedicarsi pienamente alla sua attività di avvocato”.

Verso la fine del capitolo monegasco

Nonostante la chiusura del procedimento in Svizzera, il caso monegasco, noto come “Monacogate”, è ancora in corso, come sottolinea La Tribune de Genève. Dmitri Rybolovlev deve ancora affrontare le accuse di traffico di influenze illecite e corruzione.

Contattato da Monaco Tribune, l’avvocato parigino del proprietario dell’AS Monaco, Martin Reynaud, che opera insieme all’avvocato monegasco Thomas Giaccardi, ha sottolineato che la fondatezza di queste accuse si basa esclusivamente su prove ritenute illegali dalla CEDU.

Reynaud spera che la sentenza della CEDU abbia un impatto simile a quello svizzero anche sul caso monegasco: “Data la chiarezza e la severità della sentenza che condanna il Principato di Monaco nel giugno 2024 per aver utilizzato illegalmente il telefono dell’avvocato di Rybolovlev, speriamo che l’esito procedurale a Monaco sia lo stesso che in Svizzera: la conclusione del processo”, spiega l’avvocato.

“Il procedimento monegasco si basa esclusivamente su questo uso illegittimo da parte del precedente giudice istruttore. Quindi è necessario porvi fine, senza ulteriori indugi, e senza nemmeno esaminare le numerose argomentazioni difensive del signor Rybolovlev relative al merito del caso. I fatti sono stati pienamente contestati in altre sedi”, ha aggiunto.