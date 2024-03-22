Сняты обвинения с адвоката Тетьяны Бершеды, ранее обвиняемой в «посягательстве на неприкосновенность частной жизни» в деле Бувье-Рыболовлева

Судебное дело, ведущее отсчет с 2015 года, наконец закрыто.

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По информации Monaco-Matin, Тетьяна Бершеда, адвокат Дмитрия Рыболовлева, полностью оправдана по обвинениям, предъявленным еще в 2015 году. Это решение вынесено спустя четыре месяца после того, как ее подзащитный, Дмитрий Рыболовлев, и бывший генеральный прокурор Монако, Жан-Пьер Дрено, были признаны невиновными. По данным издания, прокуратура потребовала прекратить дело, а потерпевшая – Таня Раппо – в конце концов отозвала свою жалобу. Слушание дела проходило при закрытых дверях во Дворце юстиции Княжества во вторник, 12 марта.

Надо вернуться в прошлое, чтобы разобраться в этом эпизоде дела, связанного с тяжбой девятилетней давности между президентом ФК «Монако» Дмитрием Рыболовлевым и швейцарским торговцем произведениями искусства Ивом Бувье. Рыболовлев обвинил своего арт-консультанта в мошенничестве при продаже картин знаменитых мастеров. Подав жалобу на Ива Бувье, российский миллиардер также подал иск против Тани Раппо, которая была подругой обоих бизнесменов и играла роль посредницы между ними. Рыболовлев обвинил ее в использовании ситуации с целью личного обогащения.

Во время следствия адвокат Дмитрия Рыболовлева, Тетьяна Бершеда, предоставила правоохранительным органам аудиозапись, подтверждающую наличие сговора между Раппо и Бувье. Однако, по данным Monaco-Matin, эта запись была сделана во время частного ужина у Дмитрия Рыболовлева. Таня Раппо подала жалобу на посягательство на неприкосновенность частной жизни не только на Бершеду, но также на Дмитрия Рыболовлева и бывшего генерального прокурора Монако Жан-Пьера Дрено за соучастие.

Адвокат Тетьяны Бершеды, Себастьян Шапира, заявил изданию Monaco-Matin, что «своим решением суд Монако полностью оправдал Тетьяну Бершеду по обвинениям в посягательстве на неприкосновенность частной жизни, которые она оспаривала с первого дня».

В ноябре прошлого года адвокаты Тома Жаккарди и Мартен Рейно отреагировали в монакском издании на постановление о прекращении уголовного дела в отношении Дмитрия Рыболовлева: «Не было никаких фактов, позволяющих привлечь его к ответственности. Следственные судьи приняли это к сведению и вынесли единственное возможное решение. Суда над Дмитрием Рыболовлевым не будет. Он окончательно оправдан».