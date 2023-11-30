Дело Бувье-Рыболовлева: c Жан-Пьера Дрено и Дмитрия Рыболовлева сняты подозрения в соучастии в посягательстве на неприкосновенность частной жизни

Дело президента ФК «Монако» и бывшего генерального прокурора Монако прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

28 ноября эту новость сообщили наши коллеги из Monaco-Matin. Почти через девять лет после событий так называемое дело Бувье-Рыболовлева или Монакогейт решилось в пользу миллиардера российского происхождения и владельца ФК «Монако», а также бывшего генерального прокурора Княжества.

Напомним, изначально спор возник между Ивом Бувье, швейцарским торговцем произведениями искусства, и Дмитрием Рыболовлевым, обвинявшем Бувье в мошенничестве при продаже картин знаменитых мастеров. А между ними – их общая подруга, резидент княжества Таня Раппо, которая их и познакомила.

Эта дружба продлилась до 2015 года, когда Дмитрий Рыболовлев подал жалобу на Ива Бувье, а также и на Таню Раппо, которую он обвинил в использовании ситуации «для чрезмерного личного обогащения», согласно Monaco-Matin. Обвиняемая эти обвинения опровергала.

Спустя два года следователь Эдуар Левро запросил экспертизу телефона Тетианы Бершеды, адвоката Дмитрия Рыболовлева. Адвокат представила правоохранительным органам запись в подтверждение подозрений на сговор между Таней Раппо и Ивом Бувье. Как пишет Monaco-Matin, данный аудиофайл продолжительностью десять минут был записан во время частного ужина у Дмитрия Рыболовлева в Монако, 23 февраля 2015 года.

В связи с этим Таня Раппо подала жалобу не только на Тетиану Бершеду, но и на Дмитрия Рыболовлева и даже на бывшего генерального прокурора Монако Жан-Пьера Дрено. Она обвинила адвоката в посягательстве на неприкосновенность частной жизни, а Дмитрия Рыболовлева и Жан-Пьера Дрено – в соучастии.

15 ноября 2023 года эта глава в деле Монакогейт частично закончилась: следственные судьи, которые занимались расследованием, вынесли постановление о закрытии дела в отношении Дмитрия Рыболовлева и Жан-Пьера Дрено в связи с отсутствием состава преступления.

Что касается Тетианы Бершеды, то ее дело передано в уголовный суд. «Мэтр Бершеда всегда опровергала совершение малейшего проступка в этом процессе. Генеральный прокурор Монако признал это, запросив полностью прекратить дело за отсутствием состава преступления… Мы спокойно ждем, когда суд подтвердит невиновность мэтра Бершеды», заявили адвокаты Тетианы Бершеды изданию Monaco-Matin.

Режис Бергонзи, адвокат Жан-Пьера Дрено, в свою очередь заявил: «Это постановление поможет моему клиенту покончить со страданиями и полностью восстановить свое честное имя. Оно является мощным свидетельством верховенства правосудия, торжества правды и признания невиновности, несмотря на существенные перекосы в этом расследовании».

Тома Джаккарди и Мартан Рейно также прокомментировали монакскому изданию постановление о закрытии дела в отношении их клиента Дмитрия Рыболовлева: «Не было никаких фактов, позволяющих привлечь его к ответственности. Следственные судьи убедились в этом и вынесли единственное правильное решение. Суда над Дмитрием Рыболовлевым не будет, он окончательно оправдан». Таким образом, президент ФК «Монако», который по данным Monaco Matin в последние месяцы испытывал некоторые проблемы со здоровьем, теперь избавился от этих судебных неприятностей.