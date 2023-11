Affaire Bouvier-Rybolovlev : Jean-Pierre Dreno et Dmitri Rybolovlev blanchis des soupçons de complicité d’atteinte à la vie privée

Le président de l’AS Monaco et l’ancien procureur général de Monaco ont fait l’objet d’un non-lieu.

L’information est parue ce mardi 28 novembre chez nos confrères de Monaco-Matin. Presque neuf ans après les faits, l’affaire dite Bouvier-Rybolovlev ou bien Monacogate semble avoir trouvé une nouvelle issue favorable pour le milliardaire russe et propriétaire de l’AS Monaco et l’ancien procureur général de la Principauté.

Pour rappel, l’affaire oppose à l’origine Yves Bouvier, marchand d’art suisse, et Dmitri Rybolovlev, qui reprochait au marchand d’art de l’avoir escroqué lors des ventes de tableaux de maîtres. Et au milieu, Tania Rappo, résidente en Principauté, amie des deux hommes et qui les a même présentés l’un à l’autre.

Une amitié qui dure jusqu’en 2015, année où Dmitri Rybolovlev porte plainte contre Yves Bouvier, mais aussi contre Tania Rappo, qu’il accuse d’avoir profité de la situation « en s’enrichissant outre-mesure », selon Monaco-Matin. Des accusations réfutées par la principale intéressée.

Deux ans plus tard, le juge d’instruction Edouard Levrault demande l’expertise du téléphone de l’avocate de Dmitri Rybolovlev : Me Tetiana Bersheda. Cette dernière aurait en effet présenté à la Sûreté Publique un enregistrement prouvant la présumée complicité entre Tania Rappo et Yves Bouvier. Mais le fichier audio en question, toujours selon Monaco-Matin, est constitué de dix minutes de bande, enregistrées lors d’un dîner privé chez Dmitri Rybolovlev, à Monaco, le 23 février 2015.

Voilà comment Tania Rappo a alors porté plainte non seulement contre Tetiana Bersheda, mais aussi contre Dmitri Rybolovlev et même contre l’ancien procureur général de Monaco, Jean-Pierre Dreno. Elle accuse la première d’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, et les deux derniers de complicité.

Et c’est le 15 novembre 2023 que ce pan de l’affaire Monacogate a pris fin, du moins en partie : les juges d’instruction en charge de l’affaire ont ainsi prononcé un non-lieu au bénéfice de Dmitri Rybolovlev et Jean-Pierre Dreno.

En revanche, Me Tetiana Bersheda est renvoyée devant le tribunal correctionnel. « Me Bersheda a toujours contesté avoir commis la moindre faute dans cette procédure, ce que le procureur général de Monaco a reconnu en requérant un non-lieu total… Nous attendons sereinement que le tribunal confirme l’innocence de Maître Bersheda », ont déclaré les avocats de Tetiana Bersheda auprès de Monaco-Matin.

Pour Me Régis Bergonzi, l’avocat de Jean-Pierre Dreno : « Cette décision contribuera à mettre un terme aux souffrances de mon client et lui permettra de rétablir pleinement son honneur. Elle est le témoignage puissant de la capacité de la justice à prévaloir, de la vérité à émerger et de l’innocence à être reconnue, même face aux excès considérables qu’a connu cette enquête. »

Me Thomas Giaccardi et Me Martin Reynaud ont eux aussi réagi auprès du quotidien monégasque concernant le non-lieu au bénéfice de leur client, Dmitri Rybolovlev : « Il n’existait pas de charges permettant de le poursuivre. Les juges d’instruction en ont pris acte, rendant la seule décision qui s’imposait. Il n’y aura pas de procès contre Dmitri Rybolovlev, qui est définitivement innocenté. » Ainsi, le président de l’AS Monaco qui, selon Monaco Matin, aurait quelques problèmes de santé ces derniers mois, a désormais un ennui judiciaire en moins.