Relaxe pour Tetiana Bersheda, l’avocate poursuivie pour « atteinte à la vie privée » dans l’affaire Bouvier-Rybolovlev

L’affaire judiciaire qui remonte à 2015 a finalement été clôturée.

Après des soupçons depuis 2015, Me Tetiana Bersheda, l’avocate de Dmitri Rybolovlev, est à son tour blanchie, révèle Monaco-Matin. Cette décision intervient quatre mois après que son client, Dmitri Rybolovlev et l’ancien procureur général de Monaco Jean-Pierre Dreno aient été innocentés. Selon le quotidien, le parquet avait requis un non-lieu et la victime, Tania Rappo, avait fini par retirer sa plainte. Le procès s’est tenu à huis clos au Palais de justice de la Principauté le mardi 12 mars.

Il faut rembobiner la cassette pour comprendre ce volet qui est lié à un contentieux né il y a neuf ans, et opposant le marchand d’art suisse Yves Bouvier et le président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev. Ce dernier reprochait au marchand d’art de l’avoir escroqué lors des ventes de tableaux de maîtres. Lorsque le milliardaire russe va porter plainte contre Yves Bouvier, il le fera également contre Tania Rappo, amie des deux hommes qui aurait joué d’entremetteuse, et qu’il accuse d’avoir profité de la situation pour s’enrichir.

Lors de l’enquête, l’avocate de Dmitri Rybolovlev, Me Tetiana Bersheda propose à la Sûreté Publique un enregistrement prouvant la présumée complicité entre Tania Rappo et Yves Bouvier. Mais le fichier audio en question, toujours selon Monaco-Matin a été capté lors d’un dîner privé chez Dmitri Rybolovlev. Tania Rappo portera donc plainte non seulement contre Tetiana Bersheda pour atteinte à la vie privée mais aussi contre Dmitri Rybolovlev et l’ancien procureur général de Monaco, Jean-Pierre Dreno pour complicité.

« Par sa décision, le tribunal de Monaco a purement et simplement relaxé Tetiana Bersheda des faits d’atteinte à la vie privée qu’elle a toujours contestés depuis le premier jour« , a commenté à Monaco-Matin Sébastien Schapira, conseil de Me Tetiana Bersheda.

En novembre dernier, Me Thomas Giaccardi et Me Martin Reynaud ont réagi auprès du quotidien monégasque concernant le non-lieu au bénéfice de leur client, Dmitri Rybolovlev : « Il n’existait pas de charges permettant de le poursuivre. Les juges d’instruction en ont pris acte, rendant la seule décision qui s’imposait. Il n’y aura pas de procès contre Dmitri Rybolovlev, qui est définitivement innocenté. »