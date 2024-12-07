Дело Рыболовлева-Бувье близится к финальной развязке?

В четверг, 5 декабря, в Совещательной палате Апелляционного суда Монако состоялось слушание по вопросу обоснованности использования материалов расследования по делу Рыболовлева-Бувье. Это судебное разбирательство, отмеченное множеством неожиданных юридических поворотов с 2015 года, может прийти к решающей развязке 27 февраля 2025 года.

Какова причина? Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от июня этого года. В своем решении ЕСПЧ признал, что обыск и использование телефона Тетьяны Бершеды, адвоката Дмитрия Рыболовлева, противоречат статье 8 Европейской конвенции о правах человека.

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Частный конфликт, ставший международным делом

Все началось в 2015 году с подачи Дмитрием Рыболовлевым уголовной жалобы на Ива Бувье, его швейцарского консультанта по искусству. Президент ФК «Монако» обвинил последнего в мошенничестве в размере $1 млрд при продаже картин знаменитых мастеров. Этот спор спровоцировал судебное противостояние между Бувье и Рыболовлевым в нескольких юрисдикциях по всему миру.

В рамках этих разбирательств в 2016 году в Монако было возбуждено дело о посягательстве на неприкосновенность частной жизни в отношении общей знакомой обоих мужчин, резидента Монако Тани Раппо. Она подала жалобу после того, как адвокат Дмитрия Рыболовлева, Тетьяна Бершеда, записала частный разговор во время ужина с участием Тани Раппо, Дмитрия Рыболовлева и ее самой, чтобы доказать, что Таня Раппо была сообщницей Ива Бувье. В 2017 году мэтр Бершеда по собственной инициативе передала свой телефон с записью разговора в правоохранительные органы Монако для ее проверки на подлинность.

Следственный судья Эдуар Левро, ведущий дело о нарушении права на частную жизнь, поручил провести компьютерную экспертизу телефона. Но, по мнению ЕСПЧ, эта процедура вышла далеко за рамки простой проверки подлинности: она представляла собой «широкомасштабную экспертизу телефона, без четкого ограничения по времени или объему исследований». Эти данные затем были использованы в 2018 году для обвинения Дмитрия Рыболовлева и других влиятельных лиц Монако в коррупции и торговле влиянием.

В дело вмешался ЕСПЧ

ЕСПЧ высказался предельно ясно: «Следственный судья слишком расширил рамки своего расследования, а национальные надзорные судебные органы не смогли пересмотреть границы как порученного эксперту задания, так и самого расследования, чтобы те соответствовали полномочиям судьи».

После этого вердикта Швейцарская федеральная прокуратура закрыла дело против Дмитрия Рыболовлева в октябре этого года. Теперь монакским судьям предстоит принять важнейшее решение: следовать европейским рекомендациям или продолжить процедуру, подвергшуюся критике за нарушение прав человека. Следственные судьи с согласия Генеральной прокуратуры обратились в Совещательную палату Апелляционного суда, чтобы она могла определить правовые последствия решения ЕСПЧ.

На заседании 5 декабря адвокаты Дмитрия Рыболовлева, мэтры Рейно, Жаккарди и Лаффон, выступили за полное прекращение уголовного преследования. По их словам, их клиенту «было неправомерно предъявлено обвинение». В своем заявлении они отметили: «Защита Дмитрия Рыболовлева ожидает, что и монакский суд в свою очередь в полной мере определит правовые последствия решения ЕСПЧ и прекратит уголовные преследования против нашего клиента».

На пути к юридическому эпилогу?

Если Совещательная палата подтвердит аннулирование экспертизы телефона, это может положить конец почти десятилетнему судебному разбирательству. Главные заинтересованные стороны – Дмитрий Рыболовлев и Ив Бувье – уже достигли конфиденциального соглашения в 2023 году.

Решение, которое ожидается 27 февраля 2025 года, также может стать финальной точной в чреде недавно вынесенных решений: признании отсутствия состава преступления в пользу Дмитрия Рыболовлева в ноябре 2023 года в деле о посягательстве на неприкосновенность частной жизни, оправдании мэтра Бершеды в марте этого года и отказе ЕСПЧ удовлетворить жалобу Эдуара Левро относительно прекращения срока его полномочий в качестве магистрата в Монако.

На момент публикации статьи прокуратура и адвокаты защиты комментариев не предоставили.

Статья Тео Бриана (Théo Briand) и Нильса Линдена (Niels Linden)