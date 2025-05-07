Апелляционный суд вынес приговор Sass’ Café по делу о сутенёрстве в Монако

Апелляционный суд Монако отменил решение первой инстанции, приговорив культовое монакское заведение и его руководство к условным срокам тюремного заключения.

В понедельник, 5 мая 2025 года, Апелляционный уголовный суд Монако вынес приговор по делу о сутенёрстве в кафе Sass’ Café, известном ночном клубе Княжества. После того, как управляющий Самюэль Тревес, он же «Сами», и его бывший директор Паскаль Котийон были оправданы в первой инстанции в мае 2024 года, они оба были приговорены к одному году лишения свободы условно. ООО Sass’ Café также было оштрафовано на 18 000 евро.

Это решение было принято после франко-монакского расследования, начатого в 2020 году, в ходе которого учреждение обвинили в реализации «официальной политики» в отношении присутствия секс-работников. По утверждениям обвинения, «проституция управлялась и регулировалась с помощью программного обеспечения с буквой Т для обозначения секс-работников, включая квоты и вступительные взносы».

Сотрудники также подверглись наказаниям

Трое бывших сотрудников Sass также были приговорены к условным срокам тюремного заключения: 18 месяцев и штраф в размере 3 000 евро для Конана Тьерри Д., 12 месяцев и штраф в размере 2 000 евро для Жереми С. и 4 месяца и штраф в размере 1 000 евро для Ассии А. Эти приговоры аналогичны приговорам, вынесенным в первой инстанции.

Обвиняемая, не имеющая отношения к заведению, Вероника М., была приговорена к 8 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 100 000 евро за сдачу нескольких своих квартир в аренду секс-работникам без договора аренды и за наличные.

Дело вызывает вопросы

Реагируя на это решение, Антуан Вей, адвокат Самюэля Тревеса и Sass’ Café, заявил агентству AFP: «Несправедливо, что Sass’ используется в качестве жертвы. Почему Самюэль Т. и Sass’ были привлечены к ответственности, а остальные нет, несмотря на то что в Монако толерантность узаконена, и проституция не запрещена? Подаст ли теперь государство Монако в суд и осудит ли само себя?»

Адвокат заявил о намерении подать несколько апелляций на это решение.

Напомним, что Sass’ Café, открытое 30 лет назад Сассом Тревесом, отцом Самюэля Тревеса – популярное место проведения монакских вечеров, которое также представлено в Дубае и Саудовской Аравии. По словам его руководителей, туда больше не допускают секс-работников.