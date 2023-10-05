Sass’ Café отмечает 30 лет: «Мы стали знаковым заведением Монако»

Сами и «Сасса» Тревеш, владелец и основатель Sass’ Café соответственно, в компании Князя Альбера II. © Sass' Café

Владелец заведения Сами Тревеш (Samy Treves) стал приглашенным гостем программы Monaco Info.

«Всё началось в 1993 году… Мои родители создали семейный бизнес, который превратился в знаковое заведение Монако», — начинает свой рассказ Сами Тревеш, добавляя, что в те времена они осознавали «нехватку мест, объединяющих в себе атмосферу ресторана и ночного клуба».

На протяжении 30 лет Sass’ Café сохраняет статус любимого места отдыха многих, среди которых и известные звезды. Об этом говорят фотографии, на которых Сами Тревеш и его отец, известный всем как «Сасса», в компании знаменитостей из мира футбола, кино и музыки.

Café de Paris вновь распахнёт двери в середине ноября

В разговоре с журналистами Monaco Matin Сами Тревеш поделился планами: «В ближайшие месяцы я объявлю о ряде открытий наших франшиз за границей».