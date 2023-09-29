Café de Paris вновь распахнёт двери в середине ноября

Также была объявлена дата открытия Amazónico!

Долгожданная новость для гурманов! В середине ноября после многолетнего ремонта вновь начнёт принимать гостей знаменитое Café de Paris.

«Это великолепный шанс вернуть одному из символов Монако былую магию и сделать его обязательным местом посещения на Площади Казино. Ранее объявленные сроки подтверждены: работы действительно завершатся к концу октября», — сообщил исполнительный президент компании SBM Стефан Валери на пресс-конференции 27 сентября.

Командам потребуется две недели для адаптации в обновленном пространстве. И не зря: после всех изменений количество подаваемых блюд удвоится!

«На первом этаже расположится современная брассерия, а на втором – более уютное и элегантное пространство», — добавил Стефан Валери.

Зал «Ампир», где сейчас находится Café de Paris, закроется в октябре, а с середины ноября брассерия откроет двери для посетителей.

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Весной откроется Amazónico

Ресторан Amazónico предложит бразильскую и перуанскую кухню в яркой праздничной атмосфере — © Monte-Carlo SBM

Что касается пространства на верхних этажах, его открытия придётся немного подождать. Согласно информации от SBM, Amazónico примет первых посетителей в апреле 2024 года.

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«Ресторан создаст исключительную праздничную атмосферу на террасе, с которой открывается захватывающий вид на Площадь Казино», — подчеркнул Стефан Валери.

В течение 2024 года поэтапно откроются семь новых бутиков. Несмотря на то что завершение работ запланировано на весну, некоторые торговые точки примут первых покупателей уже в январе.