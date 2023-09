Il Café de Paris riaprirà a metà novembre

E c’è anche una data per Amazónico!

Una riapertura che si è fatta attendere! Finalmente, dopo diversi anni di ristrutturazione, la brasserie del Café de Paris sta per riaprire.

“È una macchina da guerra formidabile che ha trasformato questo ristorante iconico in un luogo magico e imperdibile per chi visita la Place du Casino. Le scadenze che avevamo annunciato sono state confermate: i lavori saranno infatti completati entro la fine di ottobre”, ha annunciato Stéphane Valeri, Presidente e Amministratore Delegato della Monte-Carlo Société des Bains de Mer, in occasione della conferenza stampa di mercoledì 27 settembre.

Ci vorranno quindi due settimane di preparazione per permettere allo staff di ambientarsi. E a buon ragione, visto che con questa ristrutturazione, il numero di piatti serviti sarà raddoppiato!

“Al piano terra ci sarà l’iconica brasserie contemporanea, mentre al primo piano troverete un locale più intimo e chic”, spiega Stéphane Valeri.

La Salle Empire, che attualmente ospita il Café de Paris, chiuderà i battenti alla fine di ottobre. A metà novembre, la famosa brasserie aprirà le porte al pubblico nel suo nuovo assetto.

Amazónico aprirà in primavera

Amazónico proporrà piatti di cucina brasiliana e peruviana in un’atmosfera colorata e vivace – © Monte-Carlo SBM

Per i piani superiori, invece, dovremo aspettare ancora un po’. Secondo la SBM, l’apertura del tanto atteso Amazónico è prevista per l’aprile 2024.

“Il ristorante porterà una ventata di allegria sulle splendide terrazze, con un’incredibile vista mozzafiato sulla Place du Casino”, conferma Stéphane Valeri.

I sette negozi apriranno gradualmente nel corso del 2024. Anche se i lavori dovrebbero concludersi in primavera, alcune boutique potrebbero aprire già a gennaio.