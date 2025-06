Estate a Monaco: dove fuggono i residenti quando vogliono evitare la spiaggia?

Le stazioni sciistiche in estate si trasformano in paradisi naturali © Isola 2000 – Pagina ufficiale della stazione

Spiagge affollate, parcheggi introvabili, frotte di turisti, luoghi già visti e rivisti… Sono molti i residenti del Principato che cercano di sfuggire al caos estivo per godersi un po’ di tranquillità nei dintorni.

Abbiamo chiesto ai follower della nostra pagina Facebook: quali sono le vostre attività preferite nei dintorni di Monaco d’estate, a parte la spiaggia? Tra passeggiate all’ombra, pennichelle al fresco, gite in montagna o fughe oltre confine, le opzioni non mancano.

L’Italia al primo posto

A mezz’ora di macchina (o comodamente in treno), l’Italia è una meta amatissima dai monegaschi e dagli abitanti dei comuni vicini, che fanno il percorso inverso dei turisti italiani che ogni estate invadono il Principato.

Émile e i suoi amici scelgono il suggestivo borgo medievale di Dolceacqua, a una decina di chilometri da Ventimiglia. Attraversato dal torrente Barbaira, è perfetto anche per un tuffo in “acque cristalline, con cascatelle e tante piccole piscine naturali”. I più avventurosi possono persino provare il canyoning per esplorare tutta la valle.

Il canyoning nelle acque limpide del Barbaira è molto popolare © Nice Rafting

Se decidete di andare, meglio partire presto: trovare parcheggio nel paese non è facilissimo. “Ma bar e ristoranti sono economici, e gli abitanti sempre accoglienti.” Un angolo perfetto per assaporare la vera Dolce Vita.

Jacques invece punta su Camporosso, dove si trovano ristoranti a buon prezzo. Superare il confine significa gustare l’autentica cucina italiana spendendo molto meno che nel Principato. Tuttavia, visto che le temperature sono simili a quelle della Costa Azzurra, in tanti preferiscono salire più in alto per trovare un po’ di refrigerio.

Quando la montagna chiama

“Tra mare e montagna…” perché scegliere se si possono avere entrambe? Per Marga, che scappa dalla città ogni volta che può, l’alta quota è la soluzione perfetta. “Si può fare un bell’aperitivo con la giacchetta sulle spalle”, e la frescura della sera è decisamente un punto a favore.

Le stazioni sciistiche delle Alpi Marittime (come Valberg, Isola 2000 e Auron) d’estate si trasformano in veri parchi avventura: escursioni, mountain bike, percorsi sugli alberi e tante altre attività all’aria aperta.

In estate le stazioni sciistiche offrono una vasta scelta di attività, come qui ad Auron © Auron – Saint-Étienne de Tinée via Facebook

Un’ottima occasione per prendersi qualche giorno di pausa tra il verde e staccare dal trambusto della costa. E magari, finalmente, dormire con una bella coperta anche ad agosto!

Per chi ama le escursioni, le Alpi Marittime offrono sentieri per tutti i livelli: tra costa, boschi dell’entroterra e vette del Mercantour, le possibilità di immergersi nella natura sono infinite, e tutte a meno di due ore da Monaco.

Alternative dietro l’angolo

Jacques prende spesso la bici per arrivare fino al villaggio di La Turbie, da cui si gode una vista spettacolare sul Principato.

Il bellissimo borgo di La Turbie si affaccia su Monaco © La Turbie via Facebook

Con la famiglia, invece, va spesso allo Stade du Devens a Beausoleil per “prendere una boccata d’aria”. Qui trovate un impianto sportivo polivalente con tavoli da ping-pong, aree giochi, campi da calcio e da tennis, un percorso salute e zone barbecue: tutto il necessario per trascorrere una splendida giornata in in compagnia. Lyliane e Michèle si incontrano spesso con amici o parenti, mentre per Cyrille “la pennichella è d’obbligo”.