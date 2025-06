Été à Monaco : que font les locaux autour de la Principauté quand ils fuient la plage ?

Plages bondées, stationnement difficile, afflux de touristes, lieux vus et revus…. Nombreux sont les locaux qui cherchent à échapper au brouhaha estival de la Principauté pour profiter d’endroits plus calmes aux alentours.

Nous avons donc interrogé les followers de notre page Facebook : Quelles sont vos activités préférées autour de Monaco pendant l’été, en dehors de la plage ? Entre balades rafraîchissantes, siestes à l’ombre, virées montagnardes ou encore escapades italiennes, les solutions sont nombreuses.

L’Italie en tête :

Située à une trentaine de minutes en voiture et facilement accessible en train, l’Italie attire Monégasques et habitants des communes voisines, qui effectuent un véritable chassé-croisé avec les touristes italiens déferlant chaque été en Principauté.

Émile et ses amis optent pour le charmant village médiéval de Dolceaqua, à une dizaine de kilomètres de Vintimille. Traversé par le Rio Barbaria, ce lieu-dit offre également la possibilité de se baigner dans une « eau cristalline, avec des cascades et plein de petits bassins. » Les plus aventureux peuvent même s’initier au canyoning pour descendre cette magnifique vallée.

Le canyoning dans les eaux translucides du Rio Barbaira est très répandu © Nice Rafting

Si vous décidez de vous y rendre, prévoyez un départ assez tôt, car il est assez difficile de stationner dans le village. De plus, « les bars et restaurants n’y sont pas chers et les villageois toujours accueillants. » L’endroit parfait pour vivre la Dolce Vita.

Jacques opte lui pour Camporosso et ses restaurants abordables. Franchir la frontière, c’est l’assurance de savourer l’authentique cuisine italienne à des prix bien plus doux qu’en Principauté. Toutefois, les températures restant similaires à celles de la Côte d’Azur, certains préfèrent prendre davantage d’altitude pour trouver la fraîcheur.

La montagne, ça vous gagne :

« Entre mer et montagne », pourquoi se contenter de l’une quand on peut profiter des deux ? Pour Marga, qui fuit la ville dès que l’occasion se présente, l’altitude est la solution idéale. « On peut y faire de sympathiques ‘apéro time’ avec une petite veste sur les épaules » et la fraîcheur de la nuit est un argument de poids.

À ce sujet, les stations de ski des Alpes-Maritimes (Valberg, Isola 2000, Auron…) se transforment en terrains de jeu estivaux, proposant randonnées, VTT, accrobranches et bien d’autres activités de plein air.

Les stations de ski passent à l’heure d’été et proposent de nombreuses activités, comme ici à Auron © Auron – Saint-Étienne de Tinée via Facebook

L’occasion d’y passer quelques jours pour profiter de la verdure et quitter le tumulte du littoral. Mais surtout de dormir sous une couverture chaude en plein été !

Pour les randonneurs, les Alpes-Maritimes regorgent de sentiers de randonnée pour tous les niveaux, entre littoral, forêts de l’arrière-pays et sommets du Mercantour, offrant une multitude d’échappées nature à moins de deux heures de Monaco.

Des solutions limitrophes :

Plus proche, Jacques enfourche régulièrement son vélo pour grimper jusqu’au village de La Turbie et admirer la vue imprenable sur la Principauté.

Le magnifique village de La Turbie surplombe la Principauté © La Turbie via Facebook

En famille, il se rend régulièrement au Stade du Devens à Beausoleil pour « aller prendre l’air. » Là haut, city stade, tables de ping-pong, aires de jeux, terrains de football et tennis, parcours santé et barbecues vous attendent pour passer de très belles journées en famille ou entre amis. Lyliane et Michele se retrouvent entre amis ou en famille tandis que pour Cyrille « La sieste est importante. »