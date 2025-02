Les aires de jeux pour enfants à Monaco : Qu’en pensent nos lecteurs ?

Aires de jeux pour les petits, terrains de sport pour les plus grands, espaces couverts en cas de mauvais temps… Monaco offre plusieurs espaces de loisirs pour les enfants, mais sont-ils suffisants et adaptés aux besoins des familles ? Nous avons recueilli les témoignages de nos lecteurs.

Un besoin criant d’espaces indoor

Si la Principauté compte plusieurs aires de jeux extérieures, le manque d’un espace couvert pour les enfants est pointé du doigt par de nombreux parents.

Publicité

Sara exprime un besoin partagé par plusieurs familles : « Ce serait très apprécié par les mamans de Monaco d’avoir aussi un espace jeux pour les enfants pour l’hiver. Pour organiser aussi des anniversaires ou des événements sympas sans dépenser de sommes exorbitantes. »

Alexandra regrette également l’absence d’une alternative intérieure : « Ce qu’il manque, c’est surtout un espace indoor type Palomano pour les jours de mauvais temps/froid et un restaurant type ancien Stars n Bars avec une zone dédiée aux enfants » et Clémence abonde dans ce sens : « Il faudrait un endroit indoor, dès qu’il pleut, on ne peut rien faire avec les enfants ».

Des espaces jugés insuffisants pour les plus jeunes

Malgré les aires de jeux qui proposent des jeux à ressort, des balançoires et des toboggans pour les tout-petits, certains parents trouvent l’offre trop limitée. Joëlle regrette une régression dans l’aménagement des espaces verts : « Pas assez d’aires de jeux pour les petits, obligé de sortir de Monaco comme d’habitude. Pourquoi ne pas remettre le petit train au parc Princesse Antoinette ? Ce parc était beaucoup mieux quand j’étais jeune. Là, il n’y a pas grand-chose. »

D’autres soulignent l’absence d’un espace de jeu plat et suffisant pour les activités simples comme le ballon. Camille affirme : « Il manque un parc plat assez grand où les enfants pourraient taper le ballon tranquillement…» Colombe partage ce ressenti : « Il manque des espaces pour jouer au ballon. »

Où manger à Monaco lorsque l’on est en famille et avec des enfants ?

Un manque d’espaces pour les adolescents

Si les plus petits ont déjà quelques aires de jeux, les préados et ados sont les grands oubliés selon plusieurs de nos lecteurs. Carine estime : « Il faudrait un endroit plus pour les 8/13 ans, où ils pourraient faire du foot ou même du basket, ou un plus grand skatepark, car celui de Monaco-Ville est vite surpeuplé… Car les jardins d’enfants, il y en a un peu partout, mais lorsque les enfants grandissent, il n’y a plus grand-chose. »

Juliana, elle, souligne également que « Il manque des espaces pour les ados, et pour nos toutous aussi. »

Des terrains de sport omnisports attendus

Certains habitants regrettent le manque d’installations sportives accessibles à tous. Pascal déplore l’absence de terrains multisports et couverts : « Pas assez de terrains omnisports (basket, hand, foot et plus encore), aucun terrain couvert permettant de continuer certaines activités lors de mauvais temps. Vraiment triste. »

Si beaucoup d’habitants regrettent le manque d’espaces, certains reconnaissent que la taille limitée de la Principauté constitue un obstacle difficile à contourner. Alice nuance : « J’estime que l’on ne peut pas tout avoir…. Monaco offre une sécurité exceptionnelle aux enfants, mais avec 2,5 kilomètres carrés, on ne peut répondre à toutes les exigences. »

Dans la globalité, les retours de nos lecteurs sont unanimes : Monaco offre certes des petites aires de jeux, mais elles restent insuffisantes ou inadaptées à certains besoins.

Un espace couvert pour les jours de pluie, des terrains omnisports et des infrastructures pour les préados et adolescents font partie des améliorations les plus attendues. Si la Principauté fait face à des contraintes d’espace, les attentes des familles restent fortes pour que les enfants puissent jouer et se dépenser dans de meilleures conditions.

Mareterra Monaco : Qu’en pensent nos lecteurs ?