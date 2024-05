Où manger à Monaco lorsque l’on est en famille et avec des enfants ?

Nous avons demandé à nos lecteurs sur Facebook quelles sont leurs recommandations de restaurants où manger en famille à Monaco et voici leurs réponses.

Il va sans dire, la Principauté est reconnue pour la qualité de ses restaurants. Bon nombre d’entre eux respirent l’élégance et il n’est pas toujours simple de choisir un restaurant où les enfants seront bien accueillis et à un prix convenable pour toute une famille. Alors, pour l’ambiance ou pour les prix, place aux recommandations de nos lecteurs.

Le Novotel

Recommandé par Jennifer, l’hôtel Novotel est le cadre idéal pour manger en famille. Il dispose d’un coin enfant avec kit de coloriage et il est possible de profiter de la « superbe terrasse l’été. » Elle n’en oublie pas le brunch du dimanche et résume tout simplement : « On adore et les enfants aussi ! »

Le Larvotto, le lieu idéal pour les enfants

Sara en connaît un rayon sur les restaurants de la Principauté où se rendre lorsqu’on est en famille. Elle nous conseille particulièrement de se rendre au Larvotto afin de profiter de la plage et de l’ambiance du lieu. Elle commence par suggérer L’Avenue 31 pour un brunch dominical « avec animations pour les enfants. » Elle poursuit en proposant une liste de recommandations parmi lesquelles, tous au Larvotto : Sexy Tacos, La Note Bleue, Miami Plage et Neptune.

Si la plage du Larvotto a ses aficionados comme Sara, Vivi ou Lyliane, nombreux sont ceux à trouver les prix trop élevés. C’est le cas par exemple d’Albert et Marius qui écrivent tous les deux : « trop cher ! » et Marius de rajouter que « c’est très Bling Bling ! »

Le marché de la Condamine

Pour une expérience plus locale et authentique, le marché de la Condamine, plébiscité par Paolla, est « fantastique ». Pour elle, les enfants adoreront découvrir les étals colorés des poissonniers, des maraîchers et des fleuristes. Paolla apprécie tout particulièrement « l’aire de jeux juste à côté et le glacier. »

Vinké aussi est d’accord avec Paolla à défaut de pouvoir retourner au Stars’n’Bar. Il déplore que depuis la fermeture du lieu mythique, « il n’y a plus rien » en Principauté pour aller manger en famille.

Le Quai des Artistes

Pour une pause gourmande en famille, le Quai des Artistes, suggéré par Lyliane et Sacha, est une adresse incontournable. Cette brasserie conviviale propose de nombreux plats parfaits pour se restaurer tout en admirant la vue sur le port Hercule.

Pour terminer, Soleil Moon s’inquiète de la disparition du Macdo « lorsque les travaux sur Fontvieille commenceront » alors même qu’il est l’endroit le plus accessible pour aller manger avec des enfants.