Voici les lieux incontournables à visiter autour de Monaco

Nous avons demandé à nos lecteurs sur Facebook quelles sont leurs escapades préférées pour un ou deux jours à côté de Monaco et voici leurs réponses.

Si la Principauté ne manque pas d’activités à faire et possède un certain charme, il peut parfois être agréable de s’évader le temps d’une journée ou d’un week-end pour couper avec sa routine quotidienne.

Sur notre page Facebook, nous vous avons demandé quelles étaient vos escapades préférées en dehors de Monaco pour une journée ou un week-end. Vous avez été nombreux à nous répondre et à nous partager vos lieux secrets où vous évader.

Pour une petite virée non loin de la Principauté, vous saurez apprécier les paysages limitrophes de la Côte d’Azur comme celui de Beaulieu-sur-Mer comme le dit Alex, ou Cap d’Ail comme Jean-Marc mais aussi Villefranche-sur-Mer comme Danielle.

© Unsplash

Mais une destination qui fait l’unanimité chez beaucoup, c’est l’ « Italia Bellissima » bien sûr ! Sara nous la conseille grâce à un panel de communes peu connues mais toutes plus géniales les unes les autres : « Alassio, Laigueglia, Sanremo pour le Shopping et la nouvelle piste cyclable à Imperia et aussi Cervo et son inoubliable festival de Musique Classique l’été ».

Mais Sara rajoute aussi que l’Italie est un excellent pays pour bien manger tout en étant en famille. Danielle a par exemple cité les Cinque Terre pour un week-end entier, sublime lieu très connu de la Riviera italienne où l’on retrouve une série de cinq villages côtiers disposés sur les falaises liguriennes. Tandis que Roselyne propose de s’envoler jusqu’à Rome le temps d’un week-end.

© Unsplash

Retournons en France puisque nous allons à l’ouest de Monaco, du côté de Nice et d’Antibes qui reçoit de nombreuses recommandations. Mais l’une d’entre elles qui a retenu notre attention, c’est celle de Christine qui propose de visiter la Terre Blanche dont son sublime terrain de golf. Nos lecteurs ont d’excellents goûts puisque cette destination vous demandera un certain budget mais la beauté du paysage vaut le coup.

Un autre lecteur qui a de chics goûts, c’est Sonia qui propose d’aller à Saint-Tropez mais elle ne propose pas ça par hasard puisqu’elle est prête à nous guider dans ce lieu sensationnel : « Visitez la Citadelle, il y a des petits restaurants très sympa à des prix correctss, après sur le port, prenez un cocktail au Papagayo, un incontournable, bon un peu cher mais ça fait partie de Saint-Tropez, comme le Sénéquier ! Et découvrir les belles plages de Pampelonne… »

© Unsplash

Prolongeons la côte en direction de Marseille et suivons Martine qui vous conseille de visiter Cassis ainsi que l’île de Porquerolles, qui sont pour elle « que du bonheur ». Ces deux destinations sont très prisées l’été et cela se comprend !

© Unsplash

Désormais, visitons la région provençale en se rendant dans une suite de communes conseillées par nos lecteurs. Tout d’abord Anne nous dirige à Baux-de-Provence et Saint-Rémy-de-Provence pour visiter la Carrière des lumières. Endroit à visiter si vous aimez plonger dans l’histoire en contemplant des magnifiques illuminations représentées sur les murs.

Dirigeons-nous désormais à Salernes où Nadine nous conseille un séjour passé à l’Usine en Provence, ancienne usine de carrelage transformée en gîte. Et Julie nous propose une escapade dans le Luberon afin de visiter les Gorges du Verdon qui sont à couper le souffle.