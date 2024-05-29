Тайные уголки вокруг Монако

Мы спросили у наших читателей в Facebook про их любимые места рядом с Монако для выезда на один-два дня. Читайте их ответы.

В Княжестве хватает и занятий, и шарма, но иногда приятно выехать на день или на выходные, чтобы оторваться от ежедневной рутины.

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На нашей страничке в Facebook мы спросили вас при ваши любимые места вне Монако для выезда на день или на выходные. Мы получили много ответов, в которых вы поделились с нами своими секретными уголками.

В короткой поездке недалеко от Княжества вы сможете оценить соседние пейзажи Лазурного берега, как Алекс – Болье-сюр-Мэр, Жан-Марк – Кап-д’Ай или Даниель – Вилльфранш-сюр-Мер.

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Но многие единодушно выбирают «прекрасную Италию»! Сара советует нам целый ряд ее малоизвестных коммун – одни прекраснее других: «Алассио, Лайгуэлья и Сан-Ремо отлично подходят для шопинга, в Империи открылся новый велосипедный маршрут, а в Черво летом проходит незабываемый фестиваль классической музыки».

Сара также добавила, что в Италии можно отлично поесть всей семьей. Даниель рассказала про Чинкве-Терре, где можно провести все выходные. Это великолепное место, хорошо известное на итальянской ривьере, где на лигурийских обрывах высятся пять прибрежных деревень. А Розлин предлагает на выходные слетать в Рим.

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Вернемся во Францию, на запад от Монако, в сторону Ниццы и Антиб, куда нас ведут многочисленные рекомендации читателей. Мы прислушались к одной из них, от Кристины, которая предлагает посетить Терр-Бланш и ее великолепное поле для гольфа. У наших читателей отличные вкусы, ведь поездки в эти места потребуют определенного бюджета, но красота пейзажей того стоит.

У Сони – шикарный вкус, она предлагает поехать в Сен-Тропе, и предлагает это неслучайно, потому что сама готова сопровождать нас в этом ошеломляющем месте: «Посетите цитадель, там есть очень симпатичные маленькие и недорогие ресторанчики. Потом в порту отведайте культовый коктейль в Папагайо, он, конечно, немного дорогой, но это – неотъемлемая часть Сен-Тропе, как и кафе Сенекье! И не забудьте про прекрасные пляжи Пампелонны!»

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Продолжим путешествие в сторону Марселя, следуя за Мартиной, которая вам советует посетить Кассис и остров Поркероль, которые она считает «райскими уголками». Летом эти места пользуются большим спросом и это можно понять!

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А теперь поедем в Прованс, в коммуны, которые нам советуют читатели. Анн отправляет нас в Бо-де-Прованс и Сен-Реми-де-Прованс, чтобы посетить Световой карьер. Это место заслуживает внимания, если вы хотите погрузиться в историю и полюбоваться великолепной иллюминацией на стенах.

Надин советует нам поехать в Салерн, на Прованский завод, бывшую кафельную фабрику, превращенную в гостевой дом. А Жюли предлагает перенестись в Люберон, в ущелье Вердон с его захватывающими дух видами.