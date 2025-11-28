Про Монако
Видео Подкасты
Конкурс

Ваши собачки и вы — конкурс лучших фотографий

Автор: Loïc Savaresse
Опубликовано 28 ноября 2025
собака-монако
Ваши четвероногие друзья наслаждаются жизнью в Княжестве © Мартин Акерман
На прогулке, на пляже, в ваших объятиях или даже уютно устроившиеся в сумках — вы прислали нам множество снимков своих любимцев. И нам было невероятно приятно рассматривать каждую фотографию!

На нашей странице в Facebook мы запустили фотоконкурс: достаточно было поделиться снимком со своей собачкой, чтобы побороться за приз — полный уход в Doggy Club Monaco. В конкурсе приняли участие более сорока человек, и мы выбрали для публикации некоторые из самых трогательных и ярких фотографий.

Друзья и единомышленники

Некоторые ваши питомцы перед камерой ведут себя как настоящие звёзды: яркие улыбки, высунутые языки, самые трогательные взгляды… Ромина делает прекрасное фото на вершине авенюде ла Порт Нёв Neuve вместе с Данке и Коко. Елена делится своей душевной историей любви со своим лабрадором, сделанной на ярмарке в Монако. А Пегги показывает нам 12-летнего Киви — он, кажется, улыбается всегда.

собака-монако
© Элена Вукассович
собака-монако
© Ромина Дина
собака-монако
© Надия Гановелли
собака-монако
© Пегги Джейкоб
собака-монако
© Джулиана Кастано Бидзио

На прогулке

Прогулки с вашими собачками — настоящий источник красивых и живых кадров. И можно уверенно сказать: вы берёте своих хвостиков с собой везде, в любых ситуациях.

Мы увидели Джампи, рассекающего волны в открытом море, Марго, путешествующую в рюкзаке, а также Артура и Марселя, с удовольствием исследующих окрестности Ларвотто.

© Лена Краснокука
© Сильви Виано
© Уинни Уотлет Суффис

Даже Лиза Коссен Батталья, вице-чемпионка мира по водным лыжам и пилот серии E1, прислала нам снимок Айки — своей энергичной 5-летней австралийской овчарки. И, конечно же, их фото тоже сделано на воде!

собака-монако-лиза-коссен-батталья
Похоже, Айка любит море ничуть не меньше своей хозяйки © Лиза Коссен Батталья

Большие плюшевые мишки

Ну как устоять перед желанием обнять этих пушистых, мягких, чудесных созданий? Ваши фотографии — самые нежные доказательства такой любви.

Жак показывает нам «своих трёх принцесс», Элоди нежно обнимает Абу, Элиза позирует с Файр, своим шетландским овчаркой. А Пенни уютно устроилась на руках у своего папы — и выглядит абсолютно счастливой. И, наконец, Шанталь делится снимком Джипси, которой недавно исполнилось 2 года.

собака-монако
© Жак Сизерон
собака-монако
© Элоди Шарле
собака-монако
© Элиза Рикельми
собака-монако
© Сильвия Оливейра
собака-монако
© Шанталь Дюссекс

Наша победительница

По итогам жеребьёвки победительницей стала Мартина Аккерман. Она прислала трогательную фотографию на берегу моря (вы видите её на первой странице статьи) со своими тремя приёмными собаками. Приз — полный уход в Doggy Club Monaco — получает Намасте, которая, по словам Мартины, «похожа на овечку»… и, кажется, будет в полном восторге от профессиональной укладки! Спасибо всем участникам за ваши фотографии и за те искренние улыбки, которыми нас порадовали ваши четвероногие друзья!