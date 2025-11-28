Ваши собачки и вы — конкурс лучших фотографий
На прогулке, на пляже, в ваших объятиях или даже уютно устроившиеся в сумках — вы прислали нам множество снимков своих любимцев. И нам было невероятно приятно рассматривать каждую фотографию!
На нашей странице в Facebook мы запустили фотоконкурс: достаточно было поделиться снимком со своей собачкой, чтобы побороться за приз — полный уход в Doggy Club Monaco. В конкурсе приняли участие более сорока человек, и мы выбрали для публикации некоторые из самых трогательных и ярких фотографий.
Друзья и единомышленники
Некоторые ваши питомцы перед камерой ведут себя как настоящие звёзды: яркие улыбки, высунутые языки, самые трогательные взгляды… Ромина делает прекрасное фото на вершине авенюде ла Порт Нёв Neuve вместе с Данке и Коко. Елена делится своей душевной историей любви со своим лабрадором, сделанной на ярмарке в Монако. А Пегги показывает нам 12-летнего Киви — он, кажется, улыбается всегда.
На прогулке
Прогулки с вашими собачками — настоящий источник красивых и живых кадров. И можно уверенно сказать: вы берёте своих хвостиков с собой везде, в любых ситуациях.
Похожи ли монакские собаки на своих хозяев? Расследование на Rokethon
Мы увидели Джампи, рассекающего волны в открытом море, Марго, путешествующую в рюкзаке, а также Артура и Марселя, с удовольствием исследующих окрестности Ларвотто.
Даже Лиза Коссен Батталья, вице-чемпионка мира по водным лыжам и пилот серии E1, прислала нам снимок Айки — своей энергичной 5-летней австралийской овчарки. И, конечно же, их фото тоже сделано на воде!
Большие плюшевые мишки
Ну как устоять перед желанием обнять этих пушистых, мягких, чудесных созданий? Ваши фотографии — самые нежные доказательства такой любви.
Жак показывает нам «своих трёх принцесс», Элоди нежно обнимает Абу, Элиза позирует с Файр, своим шетландским овчаркой. А Пенни уютно устроилась на руках у своего папы — и выглядит абсолютно счастливой. И, наконец, Шанталь делится снимком Джипси, которой недавно исполнилось 2 года.
Наша победительница
По итогам жеребьёвки победительницей стала Мартина Аккерман. Она прислала трогательную фотографию на берегу моря (вы видите её на первой странице статьи) со своими тремя приёмными собаками. Приз — полный уход в Doggy Club Monaco — получает Намасте, которая, по словам Мартины, «похожа на овечку»… и, кажется, будет в полном восторге от профессиональной укладки! Спасибо всем участникам за ваши фотографии и за те искренние улыбки, которыми нас порадовали ваши четвероногие друзья!