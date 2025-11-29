Vos toutous et vous : vos plus belles photos

En balade, à la plage, blottis dans vos bras ou bien installés dans vos sacs… vous avez été nombreux à nous envoyer les photos de vos fidèles compagnons. Et quel plaisir pour nous de les découvrir !

Sur notre page Facebook, nous avons lancé un concours photo permettant de remporter une séance de toilettage complète au Doggy Club Monaco. Il suffisait de partager un cliché en compagnie de votre chien. Plus d’une quarantaine d’entre vous ont joué le jeu : voici un aperçu de nos coups de cœur.

Des toutous complices

Face à l’objectif, certains chiens n’ont rien à envier aux mannequins : sourires éclatants, langues tirées, regards charmeurs… Romina prend la pose en haut de l’Avenue de la Porte Neuve avec Danke et Coco. Helena nous fait vivre sa belle histoire d’amour avec son labrador à la Foire de Monaco. Peggy nous présente Kiwi, 12 ans, toujours aussi souriant.

© Helena Voukassovitch © Romina Dina © Nadia Ganovelli © Peggy Jacob © Giuliana Castano Bizzio

En balade

Les promenades de vos toutous sont souvent l’occasion de faire de jolies photos d’eux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que vous les emmenez avec vous, peu importe les circonstances.

On retrouve ainsi Jumpy en pleine mer, Margot en vadrouille en sac à dos ou bien encore Arthur et Marcel profitant des alentours du Larvotto. © Lena Krasnokucka © Sylvie Viano © Winny Wathelet Suffys

Même Lisa Caussin Battaglia vice-championne du monde de jet-ski et pilote des E1 Series, a tenu à nous présenter Aïka, sa bergère australienne de 5 ans, pleine d’énergie… présentation faite bien évidemment dans l’eau !

Tout comme sa maîtresse, Aïka semble apprécier l’eau © Lisa Caussin Battaglia

De gros nounours

Comment résister à l’envie de serrer fort ces adorables boules de poils ? Vos photos pleines de tendresse parlent d’elles-mêmes !

Jacques nous présente « ses trois princesses », Élodie en pleine séance câlin avec Abu, Élisa prend la pose avec Fire, son berger des shetland. On découvre aussi Penny, confortablement installée dans les bras de son papa. Enfin, Chantal nous présente Gipsy, tout juste âgé de 2 ans.

© Jacques Cizeron © Élodie Charlet © Élisa Richelmi © Sílvia Oliveira © Chantal Dussex

Notre gagnante

Après tirage au sort, notre gagnante est Martine Ackermann, qui nous a envoyé une très belle photo en bord de mer (en une de notre article) avec ses trois chiennes adoptées. La séance de toilettage au Doggy Club Monaco sera donc pour Namaste, qui selon les dires de notre gagnante « ressemble à un mouton »… et qui sera ravie de se faire pomponner ! Merci à tous pour votre participation et pour les jolis sourires de vos compagnons à quatre pattes !