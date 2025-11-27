Voi e i vostri cagnolini: le foto più belle

Durante una passeggiata, in spiaggia, rannicchiati tra le vostre braccia o comodamente sistemati nelle vostre borse… siete stati in tanti a inviarci le foto dei vostri fedeli amici a quattro zampe. Ed è stato un piacere per noi conoscerli!

Sulla nostra pagina Facebook abbiamo lanciato un concorso fotografico con in palio una seduta completa di toelettatura presso il Doggy Club Monaco. Bastava condividere una foto insieme al proprio cane. Più di quaranta hanno partecipato: ecco una selezione delle nostre foto preferite.

Cagnolini complici

Davanti all’obiettivo, alcuni cani non hanno nulla da invidiare alle modelle: sorrisi smaglianti, lingue tirate fuori, sguardi affascinanti… Romina posa in in Avenue de la Porte Neuve con Danke e Coco. Helena ci racconta la sua splendida storia d’amore con il suo labrador alla Fiera di Monaco. Peggy ci presenta Kiwi, 12 anni, sempre sorridente.

© Helena Voukassovitch © Romina Dina © Nadia Ganovelli © Peggy Jacob © Giuliana Castano Bizzio

In giro

Le passeggiate con i vostri cagnolini sono spesso l’occasione per scattare delle splendide foto. Che dire? Li portate sempre con voi, in qualsiasi circostanza.

C’è Jumpy in mare aperto, Margot in giro nello zaino in spalla o ancora Arthur e Marcel che si godono i dintorni del Larvotto. © Lena Krasnokucka © Sylvie Viano © Winny Wathelet Suffys

Anche Lisa Caussin Battaglia, vicecampionessa mondiale di moto d’acqua e pilota della E1 Series, ha voluto presentarci Aïka, la sua energica pastora australiana di 5 anni… ovviamente in acqua con lei!

Proprio come la sua padrona, anche Aïka sembra apprezzare l’acqua © Lisa Caussin Battaglia

Dei veri orsacchiotti

Come resistere alla tentazione di stringere questi adorabili batuffoli di pelo? Le vostre foto tenerissime parlano da sole!

Ecco anche Jacques con le sue “tre principesse”, Élodie mentre coccola Abu ed Élisa in posa con Fire, il suo pastore delle Shetland. C’è anche Penny, comodamente accoccolata tra le braccia del papà e, infine, Chantal con Gipsy, che ha appena compiuto 2 anni.

© Jacques Cizeron © Élodie Charlet © Élisa Richelmi © Sílvia Oliveira © Chantal Dussex

Il vincitore

Dopo il sorteggio, la vincitrice è Martine Ackermann, che ci ha inviato una bellissima foto in riva al mare (in copertina del nostro articolo) con le sue tre cagnoline adottate. La seduta di toelettatura al Doggy Club Monaco sarà quindi per Namaste, che secondo le parole della nostra vincitrice “assomiglia a una pecora”… e che sarà felicissima di farsi coccolare! Grazie a tutti per la vostra partecipazione e per i vostri stupendi amici a quattro zampe!