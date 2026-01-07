I disegni più belli dei nostri lettori: ritorno sul concorso di Monaco Tribune

In occasione delle festività di fine anno, Monaco Tribune ha lanciato un concorso di disegno aperto a tutti, in collaborazione con Monaco Beaux-Arts e la disegnatrice Aurélie Guarino.

Prima delle festività di fine anno, abbiamo lanciato ai nostri lettori un semplice invito: prendere una matita, un pennello o un pennarello e dare libero sfogo alla loro immaginazione. Il successo ha superato di gran lunga le nostre aspettative.

Questo concorso faceva seguito al nostro articolo pratico, in cui la disegnatrice Aurélie Guarino dava i suoi consigli per imparare e migliorare nel disegno, indipendentemente dal proprio livello. Sulla scia di questo incontro, abbiamo voluto dare voce – e soprattutto carta – ai nostri lettori.

Una varietà di stili e sensibilità

Paesaggi mediterranei, animali, ritratti, scene di vita quotidiana o creazioni più introspettive: le opere ricevute testimoniano una grande varietà di stili e universi. Acquerello, matita, tavoletta grafica, penna a sfera: alcuni partecipanti hanno privilegiato la precisione del tratto, altri la spontaneità del gesto.

Ogni disegno rivela uno sguardo, un’emozione o un momento catturato sulla carta. Alcuni hanno anche trovato il tempo di spiegarci il loro approccio, la loro ispirazione o il loro rapporto con il disegno.

Attraverso questi contributi, un’idea ricorre spesso: il disegno come spazio di libertà. Libertà di creare senza vincoli, di progredire al proprio ritmo, di osare mostrare il proprio lavoro. Un’eco diretta delle parole di Aurélie Guarino, che nel nostro articolo ricordava quanto siano essenziali la pratica regolare e il piacere di disegnare, indipendentemente dal livello.

Alcuni partecipanti disegnano fin dall’infanzia, altri hanno ripreso in mano la matita di recente, a volte dopo diversi anni di pausa. Tutti condividono lo stesso desiderio: quello di esprimersi attraverso l’immagine.

Grazie ai nostri lettori-artisti

Ringraziamo calorosamente tutti i lettori che hanno partecipato a questo concorso e hanno accettato di condividere le loro creazioni con Monaco Tribune e i due partner di questo concorso. Complimenti a Isabelle Le Bas, la vincitrice del nostro concorso estratta a sorte, ma anche a tutti i partecipanti, di cui potete vedere alcune opere qui sotto.