Les plus beaux dessins de nos lecteurs : retour sur le concours de Monaco Tribune

Bravo à Isabelle Le Bas, gagnante de notre concours dessin avec sa marmotte © Mille et uns traits

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Monaco Tribune a lancé un concours de dessin ouvert à tous, en partenariat avec Monaco Beaux-Arts et la dessinatrice Aurélie Guarino.

Avant les fêtes de fin d’année, nous avions lancé à nos lecteurs une invitation simple : prendre un crayon, un pinceau ou un feutre, et laisser parler leur imagination. Le succès a largement dépassé nos attentes.

Ce concours faisait suite à notre article pratique, dans lequel la dessinatrice Aurélie Guarino livrait ses conseils pour apprendre et progresser en dessin, peu importe son niveau. Dans le prolongement de cette rencontre, nous avons souhaité donner la parole – et surtout la feuille – à nos lecteurs.

Une diversité de styles et de sensibilités

Paysages méditerranéens, animaux, portraits, scènes du quotidien ou créations plus introspectives : les œuvres reçues témoignent d’une grande diversité de styles et d’univers. Aquarelle, crayon, tablette graphique, stylo-bille : certains participants ont privilégié la précision du trait, d’autres la spontanéité du geste.

Chaque dessin révèle un regard, une émotion ou un moment capturé sur le papier. Quelques uns ont même pris le temps de nous expliquer leur démarche, leur inspiration ou leur rapport au dessin. Comment apprendre à dessiner : les 8 conseils d’une dessinatrice de BD

À travers ces contributions, une idée revient souvent : le dessin comme espace de liberté. Liberté de créer sans contrainte, de progresser à son rythme, d’oser montrer son travail. Un écho direct aux mots d’Aurélie Guarino, qui rappelait dans notre article combien la pratique régulière et le plaisir de dessiner sont essentiels, quel que soit le niveau.

Certains participants dessinent depuis l’enfance, d’autres ont repris le crayon récemment, parfois après plusieurs années de pause. Tous partagent le même désir : celui de s’exprimer par l’image.

Merci à nos lecteurs-artistes

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des lecteurs qui ont participé à ce concours et accepté de partager leurs créations avec Monaco Tribune et les deux partenaires de ce concours. Bravo à Isabelle Le Bas, la gagnante de notre concours tirée au sort, mais aussi à tous les participants dont vous retrouverez quelques oeuvres ci-dessous.