Le attività estive da non perdere nel Principato? Ecco quali sono

L’alta stagione è nel vivo a Monaco e il Principato non manca certo di idee per conquistare residenti e turisti. Fuochi d’artificio, villaggi con intrattenimento, concerti, mostre… il programma è ricco e variegato, tanto che a volte scegliere è difficile!

Sulla nostra pagina Facebook vi abbiamo chiesto quali sono le vostre attività preferite in estate. Ecco una panoramica per aiutarvi a vivere al meglio la stagione.

Alla scoperta di Monaco

Se siete appena arrivati a Monaco, il modo migliore per orientarvi è visitare i luoghi simbolo della città. E quale soluzione migliore di un tour a bordo del bus panoramico a due piani di Monaco Le Grand Tour? L’itinerario proposto, al costo di 25 € a persona, vi porta tra le vie più iconiche del Principato. Il pass vi permette di scoprire la città da un punto di vista diverso e include sconti in diverse attrazioni di Monaco, come il Museo Oceanografico.

Il bus attraversa i luoghi più affascinanti del Principato © Monaco Le Grand Tour

Tra le visite imperdibili, si parte ovviamente dal luogo più emblematico: il Palazzo del Principe. Fino al 31 agosto il Palazzo è aperto dalle 10 alle 18. Il biglietto d’ingresso costa 10 € e potete abbinarlo alla visita della collezione di auto del Principe Alberto II. L’esposizione temporanea “Grace #1”, in omaggio alla Principessa Grace, occupa gli appartamenti ufficiali ed è inclusa nel biglietto. Rimarrà aperta fino al 14 settembre.

Per un’attività gratuita e originale, vi consigliamo di percorrere a piedi il circuito del Grand Prix di Monaco. Un itinerario che vi farà attraversare i luoghi più iconici della città: la chiesa di Sainte-Dévote, avenue d’Ostende, place du Casino, il celebre tornante del Fairmont, il tunnel Louis II, Mareterra e, per finire, il Port Hercule e la leggendaria curva della Rascasse.

Il nuovo eco-quartiere Mareterra è diventato una delle attrazioni del Principato © Monaco Tribune

Un’estate per tutti i gusti

Monaco offre una grande varietà di attività per residenti e turisti. Tra gli appuntamenti più attesi dell’estate ci sono i fuochi d’artificio sparati dal Port Hercule. Liliane ha apprezzato l’ultimo spettacolo: “Bellissimi i fuochi d’artificio, li preferisco di gran lunga ai droni!” Il prossimo è in programma per il 9 agosto, e se non sapete da dove vederlo, sui nostri social trovate cinque punti panoramici consigliati!

Sul fronte culturale, l’offerta è ampia. Al Grimaldi Forum, le mostre “Couleurs!” e “Monaco et les Napoléon(s)” attirano un grande pubblico. Il Nouveau Musée National de Monaco rende invece omaggio ai Cactus.

L’estate al Port Hercule è sinonimo di intrattenimento: attrazioni per grandi e piccoli, ma anche il villaggio dell’AS Monaco, che propone eventi fino al 24 agosto. Heidi ha condiviso alcune idee per renderlo ancora più vivace: “bocce, reti da volley, canestri da basket, angolo lettura, giochi da tavolo”.

Il camper biancorosso del Kids Tour è presente sul Port Hercule © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

Rinfrescarsi

Con queste temperature elevate, rinfrescarsi è fondamentale. Lo Stadio Nautico Rainier e le altre piscine del Principato vi aspettano per un bel tuffo. Per chi preferisce l’acqua salata a quella clorata, la spiaggia del Larvotto e il Solarium sono le alternative ideali! Anche giardini, fontane e aree ombreggiate sono stati citati nel nostro ultimo sondaggio.

La spiaggia del Solarium offre accesso diretto al mare © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

Marcus segnala però la “mancanza di nebulizzatori”, mentre Heidi propone di creare più zone d’ombra, in particolare al porto. “Si potrebbe fare ombra con del verde, mettere fontane, panchine…”

Il programma è davvero vario e adatto a tutti, locali e turisti! Che siate appassionati di cultura, in cerca di attività da fare in famiglia o amiate rilassarvi in riva al mare, a Monaco troverete sicuramente la vostra dimensione.