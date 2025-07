Primo torneo 4v4 al Villaggio AS Monaco: 40 ragazzi si sfidano sul Port Hercule

Riservata ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni, questa prima edizione ha riunito 40 giovani calciatori sul mini-campo allestito dall’AS Monaco nel suo villaggio estivo.

Con una vista mozzafiato sugli yacht del porto di Monaco e il campo posizionato proprio sotto il Rocher, le condizioni erano perfette per una serata dinamica e conviviale all’insegna del calcio.

Grande gioco e bella atmosfera sul porto

Dieci squadre dai nomi più o meno ispirati si sono affrontate con impegno ed entusiasmo. Alcune, come il Joga Bonito FC (composto da Ilian, Valentin, Lucas e Alexandre), hanno scoperto il torneo tramite passaparola: “Ce l’hanno detto i nostri amici”. Residenti del Principato, non si sono lasciati sfuggire l’occasione.

La squadra Joga Bonito pronta per la sfida © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Tifosi dell’AS Monaco, i quattro membri della squadra Biancorossi (Diogo, Andy, Romeo, Sacha e il loro coach Matteo), tutti in tenuta biancorossa, hanno apprezzato l’opportunità di incontrare volti noti in campo.

I Biancorossi, come indica il nome © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Anche partecipanti da fuori Monaco hanno risposto all’appello. L’equipe Cannes Croisette, guidata da Mathys, Ange, Maxime e Lior, è arrivata appositamente da Cannes con un obiettivo chiaro: vincere. “Siamo venuti per vincere, non abbiamo visto nessuno più forte di noi”. Sicuri di sé, indossavano con orgoglio le maglie conquistate con il loro club del Suquet durante la stagione.

La squadra del Cannes Croisette ha perso per un soffio (1-0) la semifinale © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Giovani entusiasti e pronti a migliorare

L’entusiasmo era palpabile in ogni squadra e i passanti hanno assistito a match intensi e combattuti. I ragazzi, coinvolti, hanno anche proposto suggerimenti per migliorare le prossime edizioni. I Biancorossi hanno detto: “Il campo è un po’ piccolo per il 4 contro 4”. Stesso commento da Joga Bonito: “Avremmo preferito un 3 contro 3, visto lo spazio ridotto”.

Il livello era alto nel mini-stadio di Port Hercule © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Osservazioni costruttive che riflettono soprattutto un vero coinvolgimento e la voglia di tornare in campo l’anno prossimo. Intanto, sono stati i Guerriers ad aggiudicarsi la finale con un combattuto 1-0 contro il FC LQMJ.

Un Villaggio AS Monaco che conquista le famiglie

Il torneo è stato solo uno dei momenti clou del Villaggio AS Monaco, accessibile gratuitamente ogni giorno dalle 16:00 alle 22:30 fino al 24 agosto. Il Villaggio ha conquistato grandi e piccini grazie a numerose attività: bersaglio gigante, calcio balilla, campo gonfiabile, boutique mobile, animazioni del Kids Tour… e persino sessioni di autografi, come quella di questa settimana con Ansu Fati.

© AS Monaco © AS Monaco

Bersaglio gigante © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune La camper Rouge et Blanche © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune Calcio balilla per grandi e piccini © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Padre di tre figli, Tommy frequenta regolarmente il Villaggio: “È una bella iniziativa! I miei bambini ci vanno spesso, è bello vedere che a poco a poco si organizza qualcosa”. I suoi figli erano anche presenti durante l’incontro con Ansu Fati. Secondo lui, sarebbe positivo estendere questo tipo di iniziative anche nei giorni delle partite allo stadio Louis-II.

Un’estate biancorossa sotto le stelle del Port Hercule

L’estate nel Principato promette altre belle sorprese per appassionati di calcio e famiglie in cerca di emozioni. Venerdì 25 luglio, i ragazzi dai 12 ai 15 anni sono tornati in campo alle 18:00 per un secondo torneo 4v4 (previa iscrizione obbligatoria).

Anche i più piccoli avranno il loro momento: martedì 29 luglio, l’Academy biancorossa proporrà attività ludico-educative pensate direttamente dai suoi giocatori, trasformando il Villaggio in un vero campo di gioco didattico dove tecnica e divertimento si incontrano sotto il sole monegasco.

Ma è nelle serate estive che il Port Hercule mostra tutta la sua magia. Sabato 26 luglio, alle 22:30, uno spettacolo pirotecnico ha illuminato la baia di Monaco, seguito da una serata DJ che ha fatto ballare il pubblico fino all’alba. Più avanti, venerdì 9 agosto, un nuovo spettacolo di fuochi d’artificio accenderà il cielo alle 22:00, seguito stavolta da una serata pop-rock che promette di far vibrare i moli al suono delle chitarre elettriche.