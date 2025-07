La “Fatimania” conquista il Principato

L’entusiasmo era palpabile lo scorso martedì 22 luglio al Port Hercule. Centinaia di fan biancorossi si sono riuniti al Village AS Monaco per partecipare al tanto atteso incontro con la nuova recluta dell’AS Monaco, Ansu Fati.





Numerosi fan con le maglie dell’AS Monaco, dell’FC Barcelona e persino della nazionale spagnola hanno atteso pazientemente il loro turno davanti all’ormai celebre camioncino biancorosso per ricevere l’autografo di Ansu Fati.

“È una grande emozione per me essere qui”

La scattante e sorridente ala spagnola si è prestata a lungo agli autografi e ai selfie con i tanti fan monegaschi andati a conoscerlo. “I fan mi hanno augurato di fare una bella stagione, l’ho apprezzato molto”, ha raccontato. Commosso dalla calorosa accoglienza riservatagli, lo spagnolo ha affermato: “È una grande emozione per me essere qui. Le persone mi apprezzano molto, spero di essere pronto per portare gioia nel club”.

Numerosi fan hanno già fatto stampare il nome dell’ala spagnola sulle loro maglie © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Fan venuti da lontano

Marius, in vacanza a Monaco dalla Norvegia, non si è fatto sfuggire l’occasione di incontrare il suo idolo. Grande fan del Barça, si è rallegrato di questo nuovo capitolo per Ansu Fati: “È un giocatore fantastico, sono molto contento per lui”. È certo che il giocatore riuscirà a trovare spazio in campo e a rilanciare nel Principato la sua carriera.

Cresciuto nell’FC Barcelona, Ansu Fati ha autografato diverse maglie dai colori del suo precedente club © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Per Dani, fan monegasco residente nei pressi di Lione, era la prima volta che partecipava a un incontro con un giocatore del suo club del cuore. “È la prima volta che incontro un calciatore, e sono molto contento”. Sorpreso dal folto pubblico presente sul posto, Dani sostiene che ci vorrà del tempo perché il giocatore si integri completamente nel nuovo contesto: “Dovrà ambientarsi, ma siamo speranzosi”.

Théo ed Éva, con in mano la maglia del Brighton (ex squadra di Ansu Fati) appena autografata e la divisa dell’ASM sulle spalle, hanno ammesso che per loro era un evento molto atteso. “Ci ha fatto piacere conoscerlo, era da tanto che aspettavamo questo momento”. I due amici sperano che il giocatore si impegnerà a lungo termine con il loro club del cuore e che il prestito sarà definitivo.

La nuova maglia “Zen” dell’AS Monaco ha avuto grande successo tra i fan © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Numerosi eventi in programmazione

Allestito sul Port Hercule fino al 24 agosto, il Village AS Monaco continuerà a proporre numerose attività durante tutta l’estate. Il prossimo venerdì sul mini campo del villaggio si svolgerà un torneo di calcio a quattro per adolescenti tra i 12 e i 15 anni. Le iscrizioni chiudono oggi!

Martedì prossimo i giovani giocatori dell’Academy terranno una seduta di allenamento personalizzata, aperta al pubblico presente sul posto. In contemporanea, verrà organizzata una grande raccolta di materiali per l’associazione Les Enfants De Frankie. E chi lo sa, magari ci saranno anche nuovi incontri con i calciatori…