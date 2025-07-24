Княжество охватила «Фатимания»

Во вторник, 22 июля, в порту Эркюль царило настоящее волнение. Сотни болельщиков «красно-белых» собрались в спортивной деревне ФК «Монако» на долгожданную автограф-сессию с новичком клуба Ансу Фати.

Перед теперь уже знаменитым красно-белым караваном футболки команд «Монако», «Барселона» и даже сборной Испании терпеливо ждали автографы Ансу Фати.

«Для меня очень волнительно находиться здесь»

Улыбаясь, юркий испанский вингер не пожалел своего времени, чтобы сделать селфи и раздать автографы многочисленным болельщикам «Монако», пришедшим встретиться с ним. «Болельщики пожелали мне хорошего сезона, я это очень ценю», сказал он. Тронутый тёплым приемом, испанец сказал: «Для меня очень волнительно находиться здесь, люди очень ценят меня, я надеюсь, что смогу принести радость клубу».

Многие болельщики уже напечатали на своих футболках имя испанского нападающего © Лоик Саварес (Loïc SAVARESSE) – Monaco Tribune

Болельщики издалека

Находясь на отдыхе в Монако, Мариус, приехавший из Норвегии, не упустил возможности встретиться со своим кумиром. Будучи большим поклонником «Барселоны», он был в восторге от нового этапа карьеры Ансу Фати: «Он фантастический игрок, я очень рад за него». Несомненно, испанцу удастся получить игровое время и продолжить свою карьеру на Скале.

Воспитанник ФК «Барселона» Ансу Фати подписал множество футболок в цветах своего бывшего клуба © Лоик Саварес (Loïc SAVARESSE) – Monaco Tribune

Дани, болельщик «Монако», проживающий недалеко от Лиона, впервые встретился с игроком своего любимого клуба. «Я встретился с ним впервые, поэтому я очень счастлив». Удивлённый количеством присутствующих, он сказал, что нам придется набраться терпения, чтобы игрок полностью интегрировался в новую среду: «Ему придётся встать на ноги, но у нас есть надежда».

Для Тео и Эвы, державших в руках футболки «Брайтона» (бывшего клуба Ансу Фати) с автографами и футболки «Монако» на плечах, эта встреча была долгожданной. «Было приятно с ним познакомиться, мы долго этого ждали». Друзья надеются, что игрок останется в их любимом клубе надолго и что эта аренда пройдёт успешно.

Новая футболка «Дзен» ФК «Монако» имела огромный успех у болельщиков © Лоик Саварес (Loïc SAVARESSE) – Monaco Tribune

Множество грядущих событий

Расположенная в порту Эркюль до 24 августа Деревня ФК «Монако» предложит многочисленные мероприятия в течение всего лета. В эту пятницу на мини-поле Деревни пройдет турнир по футболу 4 на 4 для детей 12-15 лет. Регистрация открыта до завтра!

В следующий вторник юные игроки Академии проведут персональные открытые тренировки для публики. В это же время организуется большой сбор средств в пользу ассоциации «Les Enfants de Frankie». И кто знает? Возможно, нас ждут ещё автограф-сессии…