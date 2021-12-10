В понедельник 6 декабря, в День Святого Николая — покровителя детей, состоялась ежегодная благотворительная акция День Красного носа Монако. В этом году акция прошла уже в 17-й раз. Ее суть состоит в том, чтобы прикрепить к своему автомобилю красный клоунский нос, купленный за символические 2 евро. Собранные средства передаются ассоциации Les enfants de Frankie. На Рождество также запланированы и другие акции солидарности с самыми маленькими в преддверии праздников.

Этот маленький красный шарик из пенопласта — это нос клоуна Фрэнки, талисмана ассоциации Les enfants de Frankie. Его можно было купить за два евро в аптеках, табачных магазинах и в супермаркете Carrefour в районе Фонвьей. Таким образом вы можете поддержать эту ассоциацию, помогающую больным, обездоленным или детям с ограниченными физическими возможностями в Монако и во всем регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.

Благодаря таким акциям, как «Красные носы», Kids’ Nite 5 декабря (отмененный из-за роста случаев коронавируса) и «Рождество Фрэнки», ассоциация оказывает финансовую поддержку более чем 200 организациям, работающим с нуждающимися детьми, включая Fight Aids Monaco и Foyer de l’Enfance Princesse Charlène.

Монета в 2 евро

«Каждая собранная монета номиналом в два евро используется для финансирования проектов: если ребенку нужна инвалидная коляска, если дети нуждаются в терапевтических мастерских или сенсорных центрах…», — объясняет Джессика Сапиа (Jessica Sapia), член ассоциации Les enfants de Frankie.

За финансовым аспектом акции стоит, конечно же, социальный характер. Красный нос вызывает любопытство у тех, кто, возможно, не знает об этой акции. «Эта операция также способствует повышению осведомленности граждан Монако и соседних муниципалитетов о судьбе детей, попавших в беду в непосредственной близости от них».

Помимо материальной помощи, ассоциация предлагает развлекательные и образовательные мероприятия. Детям, «у которых нет средств и которые каждый день видят больничные помещения», предоставляется возможность принять участие в таких мероприятиях, как Фестиваль циркового искусства в Монте-Карло или Гран-при Формулы-1, а также посетить образовательные фермы или посетить зоопарк. «Мы стараемся всегда идти на два шага вперед и показать им, что всегда есть возможность увидеть что-то еще», — продолжает Джессика Сапиа.

В октябре 2021 года некоторые из детей приняли участие в катании на гидроцикле в клубе Roca Jet Club © Les enfants de Frankie

Создание сенсорной тропы в Каннах

На средства, собранные в 2020 году, ассоциация в этом году установила сенсорную дорожку в Каннах. «Это приемный пункт для молодых матерей, которые вместе с детьми попали в приюты для беженцев», — объясняет представитель ассоциации.

Каннское представительство организации помогает молодым семьям, оказавшиеся в трудной ситуации, и работает над налаживанием связи между матерью и ребенком, зачастую находящимся в трудной или даже экстремальной ситуации. «Мы реализовали проект по созданию образовательного сада с пространством для сенсорных открытий». Слуховая стимуляция: ребенок слышит как бамбук бьется друг об друга. Тактильная стимуляция, когда используются определенные виды материалов, такие как дерево или камень. «В этом месте дети могут гулять и открывать для себя этот сад, испытывать ощущения, которые оказывают благотворное влияние», — заключает Джессика Сапиа.

В будущем ассоциация надеется «помогать еще большему количеству детей», а их в регионе нуждающихся детей немало. Следующее мероприятие — Frankie’s Christmas состоится в Гримальди Форуме 22 декабря (в зависимости от развития ситуации с коронавирусом). В этот праздничный день тысячи больных и обездоленных детей получат свои рождественские подарки и проведут время за дружеским полдником.

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