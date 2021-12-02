По случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом, который провозгласила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ассоциация «Fight Aids Monaco» провела мероприятие в Океанографическом музее Монако.

1 декабря ассоциация «Fight Aids Monaco» и ее президент Принцесса Стефания в десятый раз почтили память людей, умерших от ВИЧ.

На террасе Океанографического музея развернули восемь покрывал. На церемонии присутствовали члены Княжеского правительства и Национального совета, карабинеры Князя, представители пожарной службы и Камилла Готлиб (Camille Gottlieb).

После церемонии присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

© Мишель Даньино / Фредерик Небингер (Michel Dagnino / Frederic Nebinger)

© Мишель Даньино / Фредерик Небингер (Michel Dagnino / Frederic Nebinger)

© Мишель Даньино / Фредерик Небингер (Michel Dagnino / Frederic Nebinger)

«Всегда очень трудно слышать имена людей, умерших от ВИЧ. Это тоже своего рода история ВИЧ: дискриминация, стигма. Покрывала развернуты в замену надгробия или савана. Чтобы эти люди не были забыты только потому, что они умерли от ВИЧ. Это позволяет нам не забывать, особенно сейчас, что ВИЧ все еще существует и мы должны продолжать бороться с неравенством», — сказала Принцесса Стефания в комментарии Monaco Info.

Принцесса напомнила, что пандемия коронавируса не должна заставить нас забыть о распространении СПИДа. Она выразила сожаление, что у молодежи по всему миру отсутствуют знания о профилактике: «ВИЧ не имеет границ: он может затронуть каждого в любой точке планеты», — подчеркнула Принцесса Стефания.

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Принцесса Стефания запускает аромат в поддержку ассоциации

Ассоциация «Fight Aids Monaco» ежедневно оказывает помощь и поддержку жертвам ВИЧ и их близким. 2 декабря в 19.00 в Monaco Boat Service по адресу 8 Quai Antoine 1er состоится благотворительный показ мод. Мероприятие организовано в пользу ассоциации Принцессы Стефании и организации «Écoute Cancer Réconfort». Входные билеты продаются онлайн по 30 евро.

Принцесса Стефания и парфюмер Лоран Маццоне (Laurent Mazzone) выпустили парфюм «Princess of Heart». Духи сочетают ароматы розы, ириса, белого мускуса и пачули. Выручка от продажи первых 800 флаконов будет передана ассоциации «Fight Aids Monaco». Духи продаются по 395 евро на сайте lmparfums, а также в утвержденных «LM PARFUMS» точках продаж.

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