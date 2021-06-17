











Принцесса Стефания еще раз заявила о приверженности Монако и о своей личной поддержке в борьбе с заболеванием.

«Покончить с неравенством и принять меры, чтобы победить СПИД к 2030 году» — под таким названием прошло заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), которое прошло 8-10 июня этого года.

Встреча проходила под председательством Изабель Пикко (Isabelle Picco), Постоянного представителя Княжества Монако при ООН в Нью-Йорке. Принцесса Стефания направила видеообращение к Ассамблее ООН по ВИЧ/СПИДу. Она отметила, что эпидемии ВИЧ и Covid-19 являются реальными примерами необходимости укрепления систем здравоохранения.

Принцесса Стефания также приветствовала новую глобальную стратегию подразделения ООН, направленную на снижение неравенства и профилактику в ключевых группах населения.

Поддержка на протяжении почти четверти века

Принцесса Стефания напомнила о важности действий Монако в этой борьбе. Действительно, Княжество оказывает финансовую поддержку программе на протяжении почти 25 лет. Принцесса Стефания напомнила о своей ассоциации Fight Aids Monaco и об обязательствах, принятых в 2018 году в рамках программы «На пути к Монако без СПИДа».

Слова Принцессы продолжают ее заявление, сделанное в декабре прошлого года для Monaco Info: «Монако на протяжении многих лет делает для борьбы со СПИД больше, чем большие страны. Мы боремся за то, чтобы открыть сердца, глаза и души. Браво, Монако».