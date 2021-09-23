











Белый пират плывет из порта в порт, собирая особые сундуки для своей ассоциации Les Voiles Blanches-Bettimask.

Возможно, вы видели белые паруса корабля «Skak» в одном из портов Монако 21 сентября. Это судно принадлежит Белому пирату. Этот моряк не похож на других: три недели он плавал между Марселем и Ментоном, собирая сундуки в 25 портах-партнерах своей организации Les Voiles Blanches-Bettimask.

Эти сокровища, за которыми охотится Белый пират, куда важнее золота. Это игрушки! Пожертвования предназначены для ребят, госпитализированных в детской больнице Фонда Lanval в Ницце. Мы познакомились с Белым пиратом во время его остановки в Монако.

Заставить детей поверить в мечту

Проект Les Voiles Blanches-Bettimask был запущен в прошлом году. Он направлен на то, чтобы «принести детям немного радости, маленькую мечту», — говорит Белый пират. «В первый раз я надеялся собрать 500 игрушек», — рассказывает он. Однако в партнерских портах было собрано более 1100 игрушек. Если учесть спонтанные пожертвования, то это число вырастет до 1400. И второй год выглядит не хуже первого. «Сегодня мы пройдем отметку в 850 игрушек. Я знаю, что, помимо этого, часть людей спонтанно принесут игрушки для детей», — поясняет Пират.

Спонтанное пожертвование для Voiles Blanches-Bettimask © Simon Zwierniak

Порты-партнеры организовывают сбор сокровищ, которые Пират забирает во время трехнедельного морского путешествия. Например, в Монако сундуки были размещены в Яхт-клубе, Ратуше, в баре Monaco, на рынке Кондамин, в барах Star’N’Bars и в двух офисах капитана порта. Организация должна быть очень тщательной, потому что Белый пират проходит более 600 км по морю. «Это большая работа. А главное — результат. Самое важное, что это работает», — сказал Пират.

Путешествие закончится 25 сентября в 9 утра перед детской больницей Фонда Lanval в Ницце. «Нам повезло, что окна больницы выходят на море. Мы на корабле приходим под их окна. Это целое представление, призванное заставить детей мечтать», — рассказывает Пират.

Я хочу быть уверен, что это не делают маленькие дети на другом конце света

В приоритете — этика

Этот проект — не только сбор игрушек. Второй моряк и по совместительству оператор сопровождает Белого пирата. Дети могут следить за их приключениями по видео, которые публикуются каждый день. «Идея в том, чтобы взять детей с собой на борт хотя бы виртуально, чтобы и у них было приключение».

Помимо игрушек, дети получают колоду карт Белого пирата. Вскоре появится первый комикс «Приключения белого пирата». Идей множество, и в их воплощении команда следует этическим принципам. Карты, например, в производстве стоят дорого.

«Мы находим варианты в четыре раза дешевле, но я хочу быть уверен, что эти карты не производят маленькие дети где-то на другом конце света», — признается Пират. Он хочет делать добро здесь и знать, что оно не оборачивается злом в другой части света.

Что касается личности Белого пирата, рискуем вас разочаровать: она останется в секрете, как и положено супергерою.