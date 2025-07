Inscrivez-vous au tournoi de foot 4v4 : l’AS Monaco ouvre ses portes aux 12-15 ans cet été

Un tournoi gratuit au cœur du Port Hercule © AS Monaco

L’AS Monaco organise un tournoi de football 4v4 pour les jeunes de 12 à 15 ans le vendredi 25 juillet à partir de 18h00

Ce tournoi sportif et convivial se déroulera dans le cadre du Village AS Monaco sur le Port Hercule. L’événement est entièrement gratuit et ouvert à tous les jeunes de la tranche d’âge concernée, dans la limite des places disponibles.

Modalités d’inscription simples

Les inscriptions sont obligatoires et doivent se faire par équipe complète de 4 joueurs. Pour participer, il suffit d’envoyer un email à inscriptions.tournoi@asmonaco.com en précisant :

Le nom de l’équipe

Les nom, prénom et date de naissance des 4 joueurs

Les coordonnées complètes des responsables légaux

Une autorisation parentale sera ensuite transmise et devra être signée électroniquement par chaque tuteur légal. L’inscription ne sera confirmée qu’après réception des 4 décharges signées.

Un été Rouge & Blanc au Village AS Monaco

Ce tournoi s’inscrit dans la programmation estivale du Village AS Monaco, ouvert tous les jours de 16h à 22h30 jusqu’au 24 août. Au programme : mini terrain de foot, babyfoot humain, animations de la caravane du Kids Tour, boutique éphémère et de nombreux événements avec les joueurs de l’Academy. L’Été au Port Hercule 2025 : six semaines d’animations familiales sur le Quai Albert 1er

Infos pratiques : Vendredi 25 juillet à partir de 18h, quai Albert 1er – Port Hercule. Accès libre et gratuit. Attention : crampons interdits.